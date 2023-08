Es ist fast egal, auf welcher ihrer 45 Seiten man die neue Anklageschrift gegen Donald Trump aufschlägt. Wer im Jahr drei nach dem Sturm auf das Kapitol noch nicht abgestumpft ist und Amerika als Leuchtturm der Demokratie abgeschrieben hat, dem muss bei Lektüre dieser mit Belegen gespickten Schilderung von Trumps Wahlfälschungsversuchen das Blut in den Adern gefrieren. Watergate und jeder andere Skandal verblassen dagegen. Und doch kursiert in Washington noch ungeheuerlicherer Lesestoff. Umfragen lassen nur einen Schluss zu: Trump hat gute Chancen, 2025 ins Weiße Haus zurückzukehren.

Es verengte den Blick, würde man das neue Verfahren in erster Linie in die Strafprozesse wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 einreihen. Die Anklage beschreibt zwar, wie Trump eine „intensive nationale Atmosphäre des Misstrauens und der Wut“ geschürt hat und dazu beitrug, dass Hunderte Anhänger in das Kapitol eindrangen. Sie legt auch dar, wie der noch amtierende Präsident aus dieser Krise Profit schlagen wollte, als sie in vollem Gange war.

Sonderermittler Smith klagt Trump aber nicht wegen Anstiftung zum Aufruhr an. Wie ein schlechter Film zum Buch überlagern die grellen Bilder des Sturms auf das Kapitol den eigentlichen Sachverhalt: Unbeirrt von Fakten, Gerichtsurteilen und Warnungen enger Vertrauter hat Trump zwei Monate lang systematisch versucht, in sieben Bundesstaaten seine Niederlage in einen Sieg umzumünzen. Insgesamt hatte Joe Biden in den betroffenen Staaten 410.977 Stimmen mehr erhalten.

Fake-Wahlleute sollten Trump retten

In den Vereinigten Staaten wählen die Bürger nicht direkt den Präsidenten, sondern Wahlleute. Dort setzte Trump an. In Staaten, wo der Demokrat Biden klar gewonnen hatte, ließ er parallel zu den Zusammenkünften der Wahlleute am 14. Dezember („electoral college“) eigene Leute zusammenrufen und ihn wählen. Besonders da, wo die Republikaner den Gouverneur des Staates und/oder Mehrheiten in den Parlamenten stellten, baute er darauf, dass sie die Fake-Wahlleute unterstützen würden.

Nachdem das scheiterte, sollte das Bundesjustizministerium den erfundenen Fälschungsvorwürfen Gewicht verleihen. Parallel redete Trump seinem Vizepräsidenten Mike Pence ein, er habe als Vorsitzender der gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 6. Januar 2021 das Recht, Biden-Wahlleute zurückzuweisen. Als Pence ihn abblitzen ließ, soll Trump ihn angefahren haben: „Du bist zu ehrlich.“ Die Anklage strotzt vor Belegen dafür, dass Trump und seinen Gefolgsleuten bewusst war, dass sie Gesetze brachen.

Trumps Anwälte verfolgen jetzt zwei Verteidigungslinien. Erstens: Auch ein Präsident genießt Meinungsfreiheit und darf über den Wahlausgang lügen – wie Ankläger Smith selbst hervorhebt. Zweitens: Smith müsse Trump erst noch nachweisen, dass ihm wirklich klar war, dass die im Internet kursierenden Wahlfälschungsgeschichten an den Haaren herbeigezogen waren. Die Hoffnungen des derzeit einzig aussichtsreichen Bewerbers für die republikanische Präsidentschaftskandidatur beruhen also darauf, dass Geschworene sein Recht auf Lügen und seinen Hang zur Realitätsverweigerung anerkennen.

Trump und Biden in Umfragen gleichauf

Das passt. Mittlerweile haben sich Dutzende Millionen Amerikaner selbst in einem Kokon aus Fakten- und Realitätsverweigerung eingerichtet. Der doppelte Effekt von Trumps Wahllügen und dem Sog von Verschwörungsmythen in der Pandemie wird nun offenbar. Fast jeder dritte Wähler glaubt, dass die Wahl 2020 manipuliert war. Jede Anklage gegen Trump spült Geld in dessen Wahlkampfkasse. Selbst in der Minderheit republikanischer Wähler, die glauben, dass Trump schwerwiegende Verbrechen begangen hat, schneidet er besser ab als sein stärkster Rivale Ron DeSantis. In nationalen Umfragen liegen Trump und Biden jetzt gleichauf. Das hat noch nicht viel zu sagen. Aber wenn Trump erstmal der Kandidat ist, kann alles passieren – man denke nur daran, dass Biden wenige Tage nach der Wahl am 5. November kommenden Jahres sein 82. Lebensjahr vollendet.

Trumps eigentliche Strategie angesichts der Anklagen besteht in seiner Kampagne: Er will ins Oval Office, um sich selbst zu begnadigen – und um Rache zu nehmen. Die Liste der Opfer fängt mit FBI und Justiz an und dürfte bei den Demokraten nicht aufhören; auch Deutschland, die EU und andere Trump-Skeptiker dürften im Visier sein.

Zur Wahrheit zählt auch, dass Trumps finsterer Plan vor drei Jahren nicht aufging. Maßgebliche Republikaner setzten seiner Rhetorik zwar wenig entgegen, schreckten aber vor dem Verfassungsbruch zurück. Doch starke Kräfte auf der extremen Rechten suchen Wege, die Schutzwälle der Demokratie zu schleifen. Die Wähler sind ihre Hoffnung. Es wächst die Zahl der Amerikaner, denen ihr Führer wichtiger ist als ihre Demokratie.