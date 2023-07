Wenn Claire Holmes von der Regierung in London spricht, sagt sie „guvernment“, nicht „government“. Auf ihre lokale Sprachfärbung, die fast alle dunklen Vokale in ein U verwandelt, setzt die konservative Kandidatin im Kampf um Wahlkreis Selby und Ainsty. Hier findet an diesem Donnerstag – wie in zwei anderen Wahlkreisen – eine Nachwahl zum britischen Unterhaus statt. Es ist die bisher größte Bewährungsprobe für die Regierung von Premierminister Rishi Sunak. Besonders gilt das für diesen Kreis in Yorkshire im Norden Englands, wo der bisherige konservative Abgeordnete Nigel Adams vor wenigen Wochen sein Mandat niedergelegt hatte. Der enge Vertraute von Boris Johnson tat dies, nachdem der frühere britische Premierminister denselben Schritt vollzog.

Holmes ist nicht nur in der Region verwurzelt, sondern als Rechtsanwältin und Bergmannstochter auch in verschiedenen Milieus. Abgesehen davon ist sie mit leeren Händen unterwegs. Es gibt keine Erfolge aus der inzwischen 13 Jahre währenden Regierungszeit der Konserva­tiven, mit denen sie die Menschen im Haustürwahlkampf beeindrucken könnte. Die „Lebenshaltungskostenkrise“, wie die Inflation infolge von Brexit, Pandemie und Ukrainekrieg genannt wird, hat alle anderen Sorgen in den Hintergrund gedrückt.