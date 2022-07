Draghi stellt Vertrauensfrage : Italiens Schicksalstag

Mario Draghi am 4. Juli auf einer Pressekonferenz in Canazei in Italien Bild: dpa

Die Stimmen, die Ministerpräsident Mario Draghi zum Weitermachen aufforderten, wurden zuletzt immer lauter. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Teilen der italienischen Gesellschaft, von Un­ternehmerverbänden, Berufsgenossenschaften und Akademikervereinigungen, von Bürgermeistern, Regionalpräsidenten und Parlamentariern aller poli­tischen Couleur. In einer repräsentativen Umfrage äußerten 65 Prozent der befragten Wahlberechtigten die Ansicht, der Re­gierungschef solle trotz seines Rücktrittsgesuchs vom vergangenen Donnerstag seine Arbeit fortsetzen. Auch aus dem Ausland erreichten den 74 Jahre alten ehe­maligen EZB-Chef zahlreiche Appelle, er solle von seinem Rücktritt zurücktreten.

Nach der Rückkehr der von ihm ge­führten Regierungsdelegation vom Be­such in Algier am Montag zog sich der Ministerpräsident am Dienstag zurück. Er arbeitete an seiner Rede, die er an diesem Mittwoch auf Geheiß von Staats­präsident Sergio Mattarella, der Draghis Rücktrittsgesuch umgehend zurückgewiesen hatte, vor beiden Kammern des Parlaments halten wird, um sich danach der Vertrauensfrage zu stellen. Telefonate mit den Staats- und Regierungschefs verbündeter Staaten führte Draghi nicht. Der Ausgang der Regierungskrise galt am Dienstag als offen.

De jure besteht die Regierung Draghi fort. Der Ministerpräsident und sein Ka­binett sind weiter im Amt, in beiden Häusern des Parlaments hatte die Koalition am Montag und Donnerstag der vergangenen Woche jeweils die Vertrauensabstimmungen gewonnen.

Unter den Parteien der seit Februar 2021 amtierenden Koalition der „nationalen Ein­heit“ sind die Spannungen bei der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung am größten. Es war Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte, Draghis unmittelbarer Vorgänger im höchsten Regierungsamt, der die Senatoren der Bewegung am Donnerstag zum faktischen Misstrauensvotum mittels Auszug aus dem Plenarsaal vor der namentlichen Abstimmung veranlasst hatte.

Bei Sitzungen der Parteigremien am Montag und Dienstag gerieten die Anhänger Contes, die weiter keine Zugeständnisse an Draghi machen wollen, und die Be­fürworter einer erneuerten Zusammenarbeit mit Draghi scharf aneinander. Eine abermalige Spaltung der Bewegung zeichnete sich ab. Weitere Parlamentarier – die Rede war von bis zu 40 Abgeordneten und Senatoren – schienen bereit, die Fünf Sterne im Falle eines Austritts aus der Koalition zu verlassen. Um sich sodann der Parlamentariergruppe „Gemeinsam für die Zu­­kunft“ anzuschließen, die der ehemalige Fünf-Sterne-Chef und amtierende Außenminister Luigi Di Maio am 21. Juni zusammen mit gut fünf Dutzend Senatoren und Abgeordneten der Fünf-Sterne-Bewegung gegründet hatte.

Di Maio ist für die Fortsetzung der Re­gierung Draghi und argumentiert, die Be­wegung in ihrer ursprünglichen Form gebe es nicht mehr, Conte habe sie zu einer Art Privatpartei verformt. Die Fünf-Sterne-Fraktionen in beiden Kammern des Parlaments sind jeweils auf etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. In jüngsten Umfragen liegen die Fünf Sterne bei elf Prozent Zustimmung, sie haben seit ihrem Wahlsieg vom März 2018 zwei Drittel ihrer Wähler ver­loren.

Postfaschisten wollen Neuwahlen

Die Sozialdemokraten unter Parteichef Enrico Letta drängen auf eine Fortführung der Koalition Draghi unter Einschluss aller aktuellen und ehemaligen Par­lamentarier der Fünf Sterne, die zur weiteren Regierungszusammenarbeit be­reit sind. Mit Blick auf die Parlamentswahlen, die regulär im Frühjahr 2023 stattfinden, ist es für die Sozialdemokraten bedenklich, dass ihr Partner im Mitte-Links-Bündnis immer weiter zerfällt. Mit derzeit 22 Prozent Zustimmung brauchen die Sozialdemokraten bei Wahlen und danach Bündnispartner, um eine linke Re­gierungsmehrheit zu erreichen.

Die rechtsnationale Lega von Innen­minister Matteo Salvini und die christdemokratische Forza Italia von Silvio Berlusconi haben sich am Montag darauf verständigt, dass sie einer Fortführung der Regierung Draghi bis zum Ende der Le­gislaturperiode im März nur unter Ausschluss der „fannulloni“ (Nichtsnutze) von den Fünf Sternen zustimmen werden. Rechnerisch hätte eine Koalition ohne den „orthodoxen“ Rest der Fünf Sterne sowie unter Einschluss der meisten Überläufer aus der Bewegung die erforderliche Mehrheit. Doch bis zuletzt hatte Draghi ein Regieren ohne die Fünf Sterne abgelehnt. Sollte Draghi bei dieser Haltung bleiben, favorisieren die beiden Rechtsparteien Neuwahlen, die am 25. September oder am 2. Oktober stattfinden würden, und nicht die Einsetzung einer Übergangsregierung durch Präsident Matta­rella bis Frühjahr 2023. In Umfragen steht Forza Italia bei acht Prozent, die Lega bei 15 Prozent Zustimmung.

Ohne Wenn und Aber für vorgezogene Wahlen ist Giorgia Meloni, Parteichefin der postfaschistischen Brüder Italiens. Die Partei ist die einzige Oppositionskraft von nennenswerter Größe und kann mit weiter wachsendem Wählerzuspruch rechnen angesichts der hoffnungslosen Zerstrittenheit der angeblichen Koalition der „nationalen Einheit“. Die Brüder Italiens führen mit 23 Prozent Zustimmung die Umfragen an. Zusammen mit Lega und Forza Italia könnte ein von Meloni geführtes Mitte-Rechts-Bündnis derzeit mit 46 Prozent Wählerstimmen rechnen, was zur Bildung einer stabilen Rechtskoalition reichen dürfte.

Es galt am Dienstag als unwahrscheinlich, dass sich die Koalitionsparteien bis Mittwoch auf eine gemeinsame Haltung würden einigen können. Alle Parteien blickten vor dem politischen „Schicksalstag“ mit mindestens einem Auge auf mögliche Neuwahlen im Herbst. Möge „das Volk“ ausweislich Umfragen mit Zweidrittelmehrheit Draghi als Regierungschef behalten wollen, die zerstrittenen Volksvertreter könnten an diesem Mittwoch sein Schicksal besiegeln.