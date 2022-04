Offensive in der Ostukraine : Moskaus Kraftakt für einen kleinen Sieg

Nach sieben Wochen Krieg sind sich Kiew und Moskau nur noch in wenigen Punkten einig. Am Dienstag war es dies: Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine eine neue Offensive begonnen. Nachdem Vertreter Kiews bereits am Montag den Beginn der Schlacht im Donbass verkündet hatten, bestätigte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag eine neue Phase der „Spezialoperation“ in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Eingeleitet wird der Angriff im Osten der Ukraine offenbar mit dem umfangreichen Beschuss einzelner Gebiete an der Front sowie von Zielen im Hinterland. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, im Donbass und der Region Charkiw seien Ziele mit Präzisionsraketen angegriffen worden. Mit Artillerie seien allein in der Nacht zum Dienstag 1260 Militärobjekte in der Ukraine beschossen worden, die Luftwaffe habe weitere 60 bombardiert. Dabei seien auch zwei Lager mit Boden-Boden-Raketen des Typs „Totschka„ südöstlich der Millionenstadt Charkiw zerstört worden. Mit ihnen war es den ukrainischen Streitkräften unbestätigten westlichen Berichten zufolge in den ersten Tagen des russischen Überfalls gelungen, den Luftwaffenstützpunkt Millerowo in der russischen Oblast Rostow anzugreifen. Bei den Angriffen in der Ostukraine sind dem russischen Verteidigungsministerium zufolge auch ukrainische Truppen und Waffensysteme nahe der Ortschaften Barwinkow, Slowjansk und Popasna beschossen worden. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.

Während die russische Seite über die Feuerunterstützung der eigenen Streitkräfte ausführlich informierte, vermeldeten westliche Nachrichtenagenturen jedoch zunächst keine Schilderungen Moskaus über den Fortgang etwaiger Gefechte am Boden. Das tat die ukrainische Seite. Laut Angaben des ukrainischen Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch versuchten die russischen Truppen am Dienstag, von mehreren Seiten aus die ukrainischen Stellungen im Osten des Landes unter Druck zu setzen und dabei die am weitesten östlich stehenden Verbände in den Städten Rubischne, Lyssytschansk und Sjewjerodonezk einzukesseln. Allein am Vorstoß aus dem nördlichen Frontbogen bei Izyum gen Süden Richtung Slowijansk seien rund 25.000 russische Soldaten beteiligt. Gleichwohl, so Arestowytsch, laufe die Offensive bislang „sehr vorsichtig“ an. Die russische Seite versuche, die Schwachstellen der ukrainischen Verteidigungslinien ausfindig zu machen. Für einen Durchbruch fehle es ihnen aber an Stärke.

Der Gouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk zeigte sich im ukrainischen Fernsehen weniger optimistisch. Russische Truppen hätten Kreminna besetzt, sagte Serhij Gaidai. Die Stadt mit ursprünglich mehr als 18.000 Einwohnern sei von allen Seiten angegriffen worden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich zurückziehen müssen und würden nun neue Stellungen beziehen, um ihren Kampf fortzusetzen. Angriffe bei Rubischne und Popasna seien zwar zurückgeschlagen worden. Die Situation sei angesichts zunehmender Angriffe der russischen Seite aber „schwierig.“

Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW), das seit Beginn des russischen Überfalls die militärische Entwicklung regelmäßig beurteilt, schätzt die Erfolgsaussichten der russischen Streitkräfte bei ihrer Offensive in der Ostukraine verhalten ein. Es könne ihnen zwar gelingen, ukrainische Verteidiger zu zermürben und begrenzte Erfolge zu erzielen. Größere Fortschritte aber seien unwahrscheinlich, angesichts des Zustands der beteiligten russischen Truppen. So stelle die effektive Kampfkraft der taktischen Bataillonskampfgruppen (BTGs) nur einen Bruchteil dessen dar, was sie auf dem Papier wert seien.

Das ISW macht für seine Einschätzung eine Reihe von Gründen geltend. So seien Einheiten, die zuvor rund um Kiew teils schwere Verluste erlitten hätten, bestenfalls notdürftig aufgefüllt und anschließend ohne jede Pause ins Donbass verlegt worden. Die Zahl der BTGs, die voll kampffähig seien und noch nicht in der Ukraine im Einsatz, sei – bestenfalls – gering. Eine ukrainische Entlastungsoffensive südöstlich von Charkiw sowie die ausharrenden Verteidiger Mariupols würden zudem Einheiten binden, die für die russische Offensive fehlten. Auch die Probleme mit der Kampfmoral und der Logistik der russischen Truppen seien ukrainischen Berichten zufolge weiterhin ungelöst. Mit ihrer Feuerkraft und der vielfachen Überzahl an Soldaten könne die russische Seite dennoch Erfolge erzielen – aber vermutlich nur unter hohen Kosten. Ein Ende des Kriegs sei nicht in Sicht.