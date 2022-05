Vance siegt in Ohio-Vorwahl : Trumps Rechnung ist aufgegangen

Mit seiner Unterstützung hat Donald Trump den Republikaner J.D. Vance überraschend zum Sieg in den Vorwahlen in Ohio katapultiert. Das zeigt: Seine Macht in der Grand Old Party ist ungebrochen.

Für Donald Trump ist der Mai ein wichtiger Monat. An jedem Dienstag ist eine republikanische Vorwahl, die den früheren amerikanischen Präsidenten einen Schritt näher an sein politisches Comeback bringen könnte. Mit dem Gang zur Urne entscheiden die Wähler nämlich nicht nur über die Kandidaten, die in den Midterm-Wahlen im November die Chance haben, in den Kongress einzuziehen. Sie zeigen auch, wie viel Macht Trump in der Grand Old Party hat, zwei Jahre nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl. Siegen die Kandidaten, für die er sich ausgesprochen hat?

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Mit dem Ausgang des ersten Testlaufs im Mai, der republikanischen Vorwahl in Ohio am gestrigen Dienstag, dürfte Trump höchst zufrieden sein. Sein auserwählter Kandidat siegte am späten Abend mit einigem Vorsprung: J.D. Vance wird im November gegen den Sieger der demokratischen Vorwahl, Tim Ryan, antreten und könnte Senator Rob Portman nachfolgen, der sich aus der Politik zurückzieht. „Danke, Ohio“, schrieb Vance am Abend nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse in Großbuchstaben auf Twitter. Drei Minuten später fügte er ein zweites Dankeschön an – jedoch nicht an seinen bekannten Unterstützer Trump, sondern an „Patrick aus unserem Team, der im vergangenen Jahr für unsere Sicherheit und Unterhaltung gesorgt hat“.