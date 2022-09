Trumps früherer Berater : Steve Bannon wieder vor Gericht

Der frühere Chefberater Donald Trumps muss sich in New York wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Vom seinerzeitigen Präsidenten war er dafür begnadigt worden. Dies gilt aber nur für die Bundesgerichtsbarkeit.

Steve Bannon am 8. September in Manhattan Bild: EPA

Steve Bannon, der frühere Chefberater Donald Trumps, muss sich abermals vor Gericht verantworten. Wie mehrere amerikanische Medien berichteten, soll er noch am Donnerstag wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko angeklagt werden. Bannon habe am Donnerstag einen Termin bei der Staatsanwaltschaft in New York, sagte Bannons Anwalt Robert Costello.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Hintergrund sind Vorwürfe, deretwegen er und drei andere Personen schon 2020 vor einem Bundesgericht angeklagt worden waren. Nun geht die Justiz des Bundesstaats New York gegen ihn vor. Bannon nannte dies in einer Stellungnahme „verlogen“. Es handele sich um „Schein-Ermittlungen“ gegen ihn nur zwei Monate vor den Kongresswahlen. Der Justiz warf er eine „bewaffnete parteiliche Politisierung“ vor. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan will hingegen geltend machen, dass Bannon auch gegen das Recht des Bundesstaates verstoßen habe, auf das sich präsidentielle Gnadenakte nicht erstrecken. Dazu war 2019 eigens ein Gesetz des Parlaments in Albany verabschiedet worden.

Bannon war im August 2020 vorübergehend wegen des Verdachts festgenommen worden, gemeinsam mit drei Partnern große Summen an Spendengeldern unterschlagen zu haben. Die Spenden sollten eigentlich zur Finanzierung der von Trump geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko dienen. Bannon kam in dieser Sache nie vor Gericht, weil Trump ihn am 19. Januar 2021, einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit, begnadigte.

Vor sechs Wochen war Bannon von einem Gericht in Washington schon wegen Behinderung des Kongresses schuldig gesprochen worden, weil er eine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verweigert hatte. Der Rechtspopulist Bannon war 2016 von Trump zu seinem Wahlkampfleiter ernannt worden. Nach dessen Wahlsieg war er kurze Zeit dessen Chefberater im Weißen Haus. Im Sommer 2017 schied er aber aus der Regierung aus. Nach der Wahl 2020 half er Trump bei der Mobilisierung der „Stop-the Steal“-Proteste. Seine genaue Rolle bei der Kapitolerstürmung und mögliche Verbindungen zu rechtsradikalen Milizen versucht der parlamentarische Untersuchungsausschuss aufzuklären.