Vorwahlen in Pennsylvania : Eine Zitterpartie für den Favoriten von Donald Trump

Vieles erinnert an 2020: Eine republikanische Vorwahl um einen Senatssitz geht in die Verlängerung. Briefwahlstimmen müssen noch ausgezählt werden. Trump hatte mit seiner Wahlempfehlung hoch gepokert.

Der von Trump unterstützte republikanische Kandidat Mehmet Oz spricht am Dienstag in Pennsylvania. Bild: AFP

Die republikanischen Vorwahlen in Pennsylvania wurden zur erwarteten Zitterpartie. Alle Augen richteten sich am Dienstagabend auf den parteiinternen Wahlkampf um die Kandidatur für die Senatswahl. Am Ende erinnerte einiges an die Präsidentenwahl 2020: Es gab Probleme mit der Auszählung der Briefwahlstimmen. Bald machten Gerüchte die Runde, es werde wohl eine Nachzählung nötig werden. So ging einer der teuersten Wahlkämpfe dieser Vorwahlsaison in die Verlängerung.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Als 83 Prozent der republikanischen Stimmen ausgezählt waren, wandte sich Dave McCormick an seine Anhänger. Er werde gewinnen, sagte er, doch leider könnten Zehntausende Briefwahlstimmen erst am Mittwoch ausgezählt werden. Daher werde es vorerst keine Entscheidung geben. Der frühere Hedgefondsmanager war gegen den von Donald Trump unterstützen TV-Arzt Mehmet Oz angetreten. In der Schlussphase des Wahlkampfs war eine dritte Bewerberin, die Afroamerikanerin Kathy Barnette, zu dem Führungsduo aufgeschlossen, indem sie den von Trump unterstützten Kandidaten „Dr. Oz“ rechts überholte. Am Wahlabend, als noch kein Ergebnis feststand, zeigte sich dann bereits, dass Barnette dem Favoriten Trumps wohl die entscheidenden Stimmen für einen klaren Wahlsieg genommen hat.

Warum die Gouverneurswahl wichtig ist

Donald Trump, der in den „Primaries“ nur Leute unterstützt, die hinter seiner „America-first“-Bewegung stehen, hat mit seinen Wahlempfehlungen die Vorwahlen gleichsam zu Referenden über seinen Einfluss in der Partei gemacht. Er scheute das Risiko nicht. Als aber der Schub für „Dr. Oz“ trotz der Wahlkampfhilfe des früheren Präsidenten ausblieb, sicherte Trump sich ab. Vor wenigen Tagen sprach er eine Wahlempfehlung für Doug Mastriano aus, der Gouverneur werden will. Der Oberst a. D. sitzt im Senat des Bundesstaates Pennsylvania und steht in seiner Partei für eine Art religiösen Nationalismus. Er war am 6. Januar 2021 auf der Trump-Kundgebung in Washington, gehörte aber nicht zu jenen, die das Kapitol stürmten.

Obwohl Mastriano ein vehementer „America-first“-Republikaner ist, der Trump nach der Präsidentenwahl 2020 mit fast allen Mitteln helfen wollte, im Amt zu bleiben, zögerte der frühere Präsident lange, Mastriano zu unterstützen. Erst als sich andeutete, dass seine Wahlempfehlung für „Dr. Oz“ nicht den gewünschten Ausschlag geben könnte, stellte Trump sich hinter Mastriano – gleichsam um in Pennsylvania am Ende zumindest eine Trophäe vorweisen zu können. Diese Rechnung ging auf. Mastriano gewann die Kandidatur für das Gouverneursamt.

Die Gouverneurswahl im November ist auch für die Präsidentenwahl 2024 wichtig. Anders als in vielen Bundesstaaten ernennt der Gouverneur in Pennsylvania den „Secretary of State“. Dieser ist der oberste Wahlbeamte des Bundesstaates, dem die Aufsicht und Organisation der Wahl zukommt. Dass die Republikaner tatsächlich mit Mastriano in den Wahlkampf ziehen, ist für die Demokraten eine ambivalente Angelegenheit. Einerseits zeigt es, dass es im November aus ihrer Sicht darum geht, die Demokratie zu verteidigen. Andererseits rechnen sich viele Demokraten bessere Chancen gegen Hardcore-Trumpisten aus.

Shapiro tritt für Demokraten in Gouverneurswahlen an

Für die Demokraten waren es nervenaufreibende Tage in Pennsylvania. Der parteiinterne Wahlkampf war eigentlich unspektakulär. Es gab klare Favoriten. So wurde Josh Shapiro, der Justizminister des Bundesstaates, der im November seinen Parteifreund Tom Wolf als Gouverneur ablösen will, parteiintern gar nicht herausgefordert. Wolf darf nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandidieren. Shapiro hatte sich nach der Präsidentenwahl 2020, als Trump den Demokraten insbesondere in Pittsburgh und Philadelphia vorwarf, Wahlbetrug zu begehen, gegen den abgewählten Präsidenten zur Wehr gesetzt, und war gleichsam der natürliche Kronprinz Wolfs.

Wie der scheidende Gouverneur ist Shapiro auch im moderat-konservativen Lager populär, insbesondere in den wahlentscheidenden Vororten Philadelphias. Die Wahl des 48 Jahre alten Shapiro war also Formsache. Er dürfte sich über die Wahl Doug Mastrianos zu seinem Gegenkandidaten insgeheim freuen. Shapiro geht im November als Favorit in die Wahl – was man in den Kongresswahlen nicht über viele Demokraten in den Swingstates sagen kann.

Mehr zum Thema 1/

Klarer Favorit unter den demokratischen Bewerbern für den Senatssitz war wiederum John Fetterman, der seit 2019 stellvertretender Gouverneur Pennsylvanias ist. Am Sonntag teilte er allerdings mit, dass er zwei Tage zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte. Am Wahltag musste er sich einem Eingriff unterziehen, bei dem er einen Herzschrittmacher erhielt. Würde die Nachricht die demokratische Anhängerschaft verunsichern? Den Wahlabend verbrachte Fetterman im Krankenhaus. Seine Frau ging zur Wahlparty. Schon früh am Dienstagabend war klar, dass sich die Demokraten trotz der gesundheitlichen Ungewissheiten für ihn entschieden.

Von dem 52 Jahre alten kahlköpfigen Mann mit markantem Unterlippenbart erhoffen sich die Demokraten einiges. Er ist ein untypisches Gesicht in seiner Partei: weder Ostküstenelite noch neuer Linker. Eher der authentische Typ, mit dem sich viele der in Pennsylvania umworbenen weißen Arbeiter identifizieren können.

Fetterman wuchs in einem republikanischen Elternhaus auf. Als Bürgermeister von Braddock, einem früheren Stahlarbeiterstädtchen in der Nähe von Pittsburgh, versuchte er, den Strukturwandel zu fördern, und setzte auf soziale und kulturelle Projekte. Von ihm erhoffen sich die Demokraten, den Senatssitz zu gewinnen. Einige rechnen gar damit, dass die Nachfolge des republikanischen Senators Pat Toomey, der das Impeachment gegen Trump unterstützt hatte, am Ende in der zweiten Kongresskammer den Ausschlag geben könnte. Im November werden sich wieder einmal alle Augen auf Pennsylvania richten.