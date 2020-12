Umgang mit Journalisten : Wie sich Trump im Weißen Haus verschanzte

Das Weiße Haus hat in diesem Jahr einen neuen Zaun erhalten. Der zwei Meter hohe Stahlzaun wurde durch einen vier Meter hohen ersetzt. Im Stil ist er dem alten sehr ähnlich, nur ist er nicht mehr so leicht zu überwinden. Mit Donald Trump hatte die Sicherheitsmaßnahme eigentlich nichts zu tun. Während der Amtszeit Barack Obamas war es mehreren Eindringlingen gelungen, über den Zaun zu klettern. Also beschloss man aufzurüsten im Herzen Washingtons.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Doch unter Trump nahm die Abschottung zu. Schon vor dem Wahltag wurde das Weiße Haus weiträumig abgesperrt. Wieder kamen die stählernen Barrieren zum Einsatz, die schon im Sommer während der „Black Lives Matter“-Proteste im Lafayette-Park aufgestellt worden waren. In Washington war für die Tage nach der Wahl mit Unruhen gerechnet worden. Der Präsident hat Spuren in der Hauptstadt hinterlassen: Der Bereich vor dem Weißen Haus erinnert heute ein wenig an die Grüne Zone in Bagdad, abgesperrt und schwer bewacht.