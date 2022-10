14. November : Trump erhält Vorladung zum Untersuchungsausschuss

Der Ausschuss des Repräsentantenhauses, der die tödlichen Unruhen vom 6. Januar 2021 untersucht, hat den ehemaligen Präsidenten Donald Trump am Freitag vorgeladen, um Zeugenaussagen und Dokumente zu seinen Handlungen im Zusammenhang mit dem Blutvergießen zu erhalten. Ihm wird vorgeworfen, die Ausschreitungen im Kapitol angestiftet zu haben. Der Termin für die Vorladung ist auf den 14. November gelegt – nach den Zwischenwahlen.

„Wie in unseren Anhörungen gezeigt wurde, haben wir überwältigende Beweise zusammengetragen, darunter von Dutzenden Ihrer ehemaligen Ernannten und Mitarbeiter, dass Sie persönlich eine mehrteilige Anstrengung inszeniert und beaufsichtigt haben, um die Präsidentschaftswahlen 2020 zu stürzen und den friedlichen Machtwechsel zu behindern“ teilte das Komitee Trump in einem Brief mit, der mit der Vorladung verschickt wurde.

Zuletzt hatte Trump in einem 14-seitigen Wutschreiben auf eine Vorladung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses reagiert. In dem auf „Truth Social“ veröffentlichten Brief an den Ausschussvorsitzenden Bennie Thompson beschimpfte Trump die Mitglieder des Gremiums, bezeichnete die Untersuchung als „Hexenjagd“ und „Schauprozess“ und wiederholte seine vielfach widerlegten Vorwürfe des massiven Betrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020.

Der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses habe „trotz sehr schlechter Fernseheinschaltquoten“ einen „Schauprozess abgehalten, wie ihn das Land noch nie gesehen hat“, schrieb Trump an Thompson und hob seine „Wut“ und „Enttäuschung“ hervor. Das Gremium missachte rechtsstaatliche Standards, habe keine „echten“ Republikaner als Mitglieder und besitze „keine Legitimität“, weil es sich nicht mit dem „massiven Wahlbetrug“ befasse. „Es ist eine Hexenjagd auf höchster Ebene, eine Fortsetzung dessen, was seit Jahren läuft“, erklärte Trump, der mit einer abermaligen Präsidentschaftskandidatur 2024 liebäugelt.