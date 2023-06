Das „Wilkie D. Ferguson Courthouse“ in der Innenstadt ist umlagert. Am Montag ist es heiß und schwül in Miami. Dutzende Journalisten stehen unter Zelten und Schirmen, um sich vor der Sonne zu schützen. Sie nutzen das Gebäude als Kulisse für die Vorberichterstattung für den großen Tag. An diesem Dienstagnachmittag soll hier der frühere Präsident Donald Trump vor den Haftrichter treten. Von seinen Anhängern ist keiner zu sehen. Das Gebäude ist am Montagnachmittag noch ausschließlich durch ein gelbes Absperrband gesichert. Vor einer Wand stehen zudem hüfthohe gelbe Plastikgitter.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Erstmals wird einem früheren Präsidenten auf Bundesebene der Prozess gemacht – wegen Verstößen gegen nationale Sicherheitsgesetze und der Beteiligung an einem Komplott zur Justizbehinderung. Es geht um die sogenannte Dokumentenaffäre – also den unsachgemäßen Umgang mit geheimen Regierungsakten. Trump, der Präsident Joe Biden und Justizminister Merrick Garland eine politische Strafverfolgung vorwirft, hat seine Anhänger zu Solidaritätsbekundungen aufgerufen. „Wir sehen uns am Dienstag in Miami“, schrieb er auf seinem Portal Truth Social. In einem Interview hob er aber hervor, es solle friedlich demonstriert werden.