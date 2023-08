Zwei Wochen nachdem Donald Trump selbst es vorhergesagt hatte, kam am Dienstag die offizielle Bestätigung: Eine Grand Jury hat den früheren amerikanischen Präsidenten zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren angeklagt. Diesmal geht es um die Ereignisse zwischen der Präsidentenwahl im November 2020 und dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 – um Trumps Versuch, das Ergebnis der Wahl zu kippen, die er gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte. Ein Vorgang, den Sonderermittler Jack Smith nach Bekanntgabe der Anklage am Dienstag als „beispiellosen Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie“ bezeichnete.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Die vier Anklagepunkte lauten Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung des Kongresses sowie (versuchte) Behinderung des Kongresses und Verschwörung zum Entzug verfassungsmäßig garantierter Rechte. Letzteres ist ein Straftatbestand aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, mit dem es ursprünglich unter Strafe gestellt wurde, Schwarze vom Wählen abzuhalten; neuerdings wird er häufig bei Versuchen der Wahlmanipulation verwendet. In der Anklageschrift steht gleich zu Beginn der Satz: „Der Angeklagte hat die Präsidentenwahl 2020 verloren.“ Trump sei jedoch entschlossen gewesen, an der Macht zu bleiben. Die daraus folgenden Lügen über angeblichen Wahlbetrug seien falsch gewesen „und der Angeklagte wusste, dass sie falsch sind“. So habe der damalige Präsident ein „intensives Gefühl nationalen Misstrauens und Ärgers“ geschürt und das öffentliche Vertrauen in die Wahlprozesse untergraben. Smith legte in seiner kurzen Ansprache „jedem“ nahe, die Anklage im Ganzen zu lesen. Dort seien die Tatbestände im Detail aufgeführt.

Trump selbst behauptet bis heute, er habe die Wahl im Jahr 2020 gewonnen, auch wenn es dafür keinerlei Anhaltspunkte gibt. In Reaktion auf die Anklage verglich Trump auf seiner Plattform „Truth Social“ seine „gesetzwidrige Verfolgung“ mit „Nazi-Deutschland in den 1930ern, der früheren Sowjetunion und anderen autoritären, diktatorischen Regimen“. Zuvor hatte er abermals gegen den „geisteskranken“ Sonderermittler Smith und die angeblich politisierte Justiz gewettert, die im Dienste Joe Bidens stehe. Trotz aller juristischen Schwierigkeiten steht Trump im Augenblick jedoch mit weitem Abstand an der Spitze seiner innerparteilichen Mitbewerber für die Präsidentschaftskandidatur.

Viele Versuche der Wahlbeeinflussung

Das damalige Vorgehen gegen die angeblich unlautere Wahl gipfelte im Januar 2021 im Sturm auf das Kapitol, als ein Mob von Trump-Anhängern in das Gebäude eindrang und versuchte, die friedliche Machtübergabe an Biden zu verhindern. Der im vergangenen November eingesetzte Sonderermittler Jack Smith konzentrierte sich jedoch nicht nur auf Trumps Rolle an diesem Tag. Sein Team untersuchte eine Reihe von Bemühungen Trumps und seiner Verbündeten, ihn trotz der verlorenen Wahl im Amt zu halten. Dabei gab es Versuche auf vielen Ebenen, die von dem Ziel geeint wurden, die Wahl zugunsten Trumps zu kippen.

Entscheidend wird grundsätzlich sein, Trump nachzuweisen, dass er die Erzählung des Wahlbetrugs verbreitete, obwohl er wusste, dass sie falsch ist. Ein Bezirksrichter hatte dies im Oktober vergangenen Jahres im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Kongressausschusses zum 6. Januar bestätigt. E-Mail-Wechsel Trumps mit seinem Anwalt John Eastman zeigten, „dass Präsident Trump wusste, dass die konkreten Zahlen zum Wahlbetrug falsch waren“. Er habe sie aber weiterhin vor Gericht und in der Öffentlichkeit verbreitet. Gegen Eastman läuft deswegen ein Verfahren in Kalifornien, das mit dem Entzug seiner Anwaltslizenz enden könnte.

In der Anklageschrift sind fünf Schritte genannt, die Trump und seinem Team im Zuge der Wahlbeeinflussung zur Last gelegt werden. Zwei davon beziehen sich auf die Vorgänge in den Bundesstaaten. Nachdem die Versuche, das Ergebnis auf lokaler Ebene gerichtlich anzufechten, weitgehend gescheitert waren, konzentrierte sich Trumps Umfeld auf die Parlamente der Staaten. Trumps Anwalt Rudy Giuliani und Eastman beriefen damals Treffen mit Republikanern ein, in denen sie die Betrugsvorwürfe weiter streuten, und diese unter Druck setzte, den angeblichen Wahlbetrug anzuprangern. In Georgia rief Trump etwa selbst bei Innenminister Brad Raffensperger an, und forderte ihn auf, die fehlenden 11.000 Stimmen für ihn „zu finden“. Bezirksstaatsanwältin Fani Willis, die in einer separaten Ermittlung die Wahlbeeinflussung in Georgia untersucht, hat erkennen lassen, dass es dort noch in diesem Monat zu Anklagen kommen wird – möglicherweise auch gegen Trump.