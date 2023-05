Der frühere amerikanische Präsident Donald Trump ist in einem Zivilprozess in New York wegen sexueller Nötigung und Verleumdung zur Zahlung von fünf Millionen Dollar verurteilt worden. Das gaben die Geschworenen am Dienstag nach rund zweieinhalb Stunden Beratungen bekannt. Die heute 79 Jahre alte amerikanische Autorin E. Jean Carroll hatte Trump vorgeworfen, sie 1996 in einem Yorker Luxuskaufhaus vergewaltigt zu haben. Trump wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als Lügnerin. Laut der neunköpfigen Jury soll er ihr wegen Verleumdung und Körperverletzung nun eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Dollar zahlen. Trump bewirbt sich derzeit um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner.

Sein Anwalt kündigte Berufung gegen die Entscheidung an. „Er ist bereit, weiterzumachen. Er wird mit einer Berufung dagegen ankämpfen“, sagte Joseph Tacopina. Er begrüße, dass der schwerwiegendere Vorwurf der Vergewaltigung abgewiesen wurde, so Tacopina weiter. Das Urteil sei aber inkonsistent – auch das Gericht sei voreingenommen gewesen.

Der frühere Präsident hatte die Gelegenheit nicht wahrgenommen, in dem Prozess auszusagen. Carroll dagegen war an jedem Prozesstag zugegen. In Reaktion auf das Urteil schrieb Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth Social in Großbuchstaben: „Ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Frau ist. Dieses Urteil ist eine Schande – eine Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten.“ In einem Video einer Befragung aus dem Oktober 2022 hatte er Carroll als „Spinnerin“ und „psychisch krank“ bezeichnet.

Anwalt: Vorwürfe, um ihr Buch zu verkaufen

Während des Verfahrens äußerte Carroll, Trump habe „gelogen und meinen Ruf zerstört, und ich bin hier, um zu versuchen, mein Leben zurückzubekommen“. Sie und Trump, der damals noch Immobilienunternehmer war, waren sich vor knapp dreißig Jahren vor einem Kaufhaus in Manhattan begegnet. Trump habe sie zunächst gebeten, ein Geschenk für eine andere Frau auszusuchen und sie gingen in die Dessous-Abteilung. Als sie seiner Aufforderung nicht nachkommen wollte, ein bestimmtes Unterwäscheteil anzuziehen, habe Trump sie in eine Umkleidekabine geführt. Dort habe er sie festgehalten, sei zunächst mit den Fingern und schließlich mit seinem Penis in sie eingedrungen. Es sei „extrem schmerzhaft“ gewesen.

Sie habe ihm schließlich das Knie in die Weichteile rammen und aus der Kabine fliehen können, gab Carroll an. Nach dem Übergriff sei es ihr jedoch „nie wieder möglich gewesen, ein Liebesleben zu haben“. Carroll hatte auch ausgesagt, sie habe sich schuldig gefühlt, weil sie vor dem Vorfall mit Trump geflirtet habe. Zu Teilen habe sie ihn auch deswegen nie angezeigt. Laut Carroll entschloss sie sich im Zuge der #MeToo-Bewegung schließlich doch, den Vorfall öffentlich zu machen. Demnach könne ihre Geschichte dazu beitragen, „die Kultur der sexuellen Gewalt zu ändern“. Zwei Freundinnen Carrolls bestätigten im Prozess, dass sich Carroll ihnen schon damals anvertraut habe. Trumps Anwalt Joe Tacopina hatte der Autorin im Schlussplädoyer am Montag jedoch vorgeworfen, sie erhebe diese Vorwürfe nur, um ihr Buch zu verkaufen.

Der zuständige Richter Lewis Kaplan hatte die Anwesenden im Gerichtssaal am Dienstag gebeten, bei der Urteilsverkündung ruhig zu bleiben und verbale Reaktionen zu vermeiden. Den Geschworenen – sechs Männern und drei Frauen – ist es nun theoretisch erlaubt, sich öffentlich zu dem Fall zu äußern. Richter Kaplan riet ihnen jedoch davon ab, sich zu erkennen zu geben, „nicht jetzt und für lange Zeit nicht“. Außerdem sollten sie nicht die Namen anderer Jurymitglieder verbreiten. Sofern sie sich an den Rat halten, dürfte ungewiss bleiben, warum die Geschworenen zwar zu dem Schluss kamen, dass Trump die Klägerin sexuell genötigt habe („sexual abuse“), nicht aber, dass er sie vergewaltigt habe („rape“). Vergewaltigung ist in New York als vaginale Penetration mit dem Penis definiert; unter „sexual abuse“ werden alle anderen sexuellen Kontakte ohne Einvernehmen verstanden.

Carroll hatte ihre Klage nach dem „Adult Survivor’s Act“ eingereicht. Das voriges Jahr vom New Yorker Parlament verabschiedete Gesetz sieht vor, dass Opfer sexualisierter Gewalt noch bis November 2023 die mutmaßlichen Täter auch dann verklagen können, wenn die Taten strafrechtlich verjährt sind. Auch wenn das zivilrechtliche Urteil gegen Trump rechtskräftig werden sollte und er die Entschädigung zahlt, gilt er nicht als vorbestraft; eine Haftstrafe muss er in dieser Sache nicht fürchten.

Zivilprozesse wegen schwerer Delikte wie sexueller Nötigung sind umstritten, weil die Schwelle für eine Verurteilung niedriger liegt. Die Geschworenen müssen nach der Beweisaufnahme lediglich zum Schluss kommen, dass es „eher wahrscheinlich“ ist, dass der Beklagte die Tat begangen hat; die englische Formulierung lautet: „more likely than not“. In Strafverfahren gilt ein deutlich höherer Standard: Eine Schuld des Angeklagten muss „jenseits vernünftiger Zweifel“ („beyond reasonable doubt“) feststehen.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, die Demokratin Kathy Hochul, äußerte nach dem Urteil, sie sei stolz darauf, das Gesetz unterzeichnet zu haben. So könnten „mutige Überlebende“ wie Carroll ihren Moment vor Gericht haben. Trump wiederum soll am Mittwochabend in einer Sendung von CNN auftreten – das erste Mal seit seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2016.