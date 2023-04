Donald Trump ist am Montag in Manhattan angekommen. Von großen Protesten ist bislang nichts zu sehen. Doch die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat sich schon einen Schlagabtausch mit New Yorks Bürgermeister geliefert.

Donald Trump am Montag in New York, als er im Trump Tower in Manhattan ankam. Bild: dpa

Es waren keine vierundzwanzig Stunden mehr bis zur historischen Anklageerhebung gegen Donald Trump vor einem Gericht in Manhattan, da sprach der Bürgermeister von New York eine Warnung aus. Es gebe einige Unruhestifter, die darüber nachdächten, in die Stadt zu kommen, sagte Eric Adams am Montagmittag. „Unsere Botschaft ist klar und deutlich: Reißt euch am Riemen. New York ist unser Zuhause und kein Spielplatz für eure unangebrachte Wut.“

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Es gebe keine konkreten Drohungen, aber Menschen wie die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, „die für Fehlinformationen und Hassrede bekannt ist“, hätten ihr Kommen angekündigt. An Taylor Greene gerichtet fuhr Adams fort: „Benimm dich, während du in der Stadt bist.“

Die Abgeordnete aus Georgia sprang sofort auf die Bemerkung des Demokraten an. Adams versuche, sie einzuschüchtern und am friedlichem Protest „gegen die verfassungswidrige Instrumentalisierung unseres Justizsystems durch die Demokraten“ zu hindern. Der Bürgermeister solle sich vielmehr Sorgen über die Gewalt in New York machen. „Oder muss ich befürchten, dass der Bürgermeister von New York seine Regierung oder vielleicht seine Verbrecher wie den Staatsanwalt Alvin Bragg auf mich hetzt?“, schrieb Taylor Greene weiter auf Twitter.

So aufgeheizt wie die Stimmung nach diesem Schlagabtausch scheinen könnte, war sie in New York zumindest am Montag jedoch noch nicht. Zwar sind die betreffenden Gebäude aus Sicherheitsgründen schon seit Tagen mit Metallgittern eingezäunt. Doch als Trump am frühen Nachmittag in einer schwarzen Limousine vor den Trump Tower rollte, warteten in Midtown Manhattan zig Journalisten, zig Polizisten und nur rund drei Dutzend Demonstranten auf ihn.

Trump war einige Sekunden zu sehen und grüßte mit erhobener Hand, bevor er im Gebäude verschwand. Die meisten Passanten, unter ihnen viele Touristen, wussten nicht, warum es dort in der Nähe des Central Parks zu Sperrungen und Gedränge kam.

Keine Hinweise auf schwere Ausschreitungen

Dabei hatte Trump die Sicherheitsbehörden vor gut zwei Wochen aufgescheucht, als er seine Anhänger im Zuge der möglichen Anklage dazu aufrief: „Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!“ Viele fühlten sich in der Rhetorik an die Demonstrationsaufrufe vor dem Sturm auf das Kapitol erinnert. Es gibt bislang jedoch keine Hinweise darauf, dass es in New York wieder so ausarten könnte. Die einzige angemeldete Demonstration von Trump-Anhängern ist die Taylor Greenes mit dem New York Young Republican Club am Dienstagmorgen. Sie findet in einem kleinen Park gegenüber dem Gerichtsgebäude in Lower Manhattan statt, ebenso wie die Gegendemonstration.

Seit dem späten Montagabend steht fest, dass es keine Liveübertragungen aus dem Gerichtssaal geben wird, in dem Trump am Dienstagmittag die Anklagepunkte verlesen werden. Der Richter Juan Merchan lehnte ein entsprechendes Gesuch verschiedener Medien in einer Stellungnahme ab.

Es könne nicht bestritten werden, „dass es bei dieser Anklage um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung geht“. Schließlich habe die erste Anklage eines früheren oder amtierenden Präsidenten „ein beispielloses öffentliches Interesse und Medieninteresse hervorgerufen“, und die „Bevölkerung hungert förmlich nach möglichst genauen und fundierten Informationen“.

Doch in der Abwägung mit „konkurrierenden Interessen“ habe man sich schließlich dagegen entschieden, eine Liveübertragung zu erlauben. Trumps Anwälte hatten sich ebenfalls gegen Aufnahmen im Gerichtssaal ausgesprochen und auf eine „zirkusartige“ Anmutung verwiesen. Fünf Fotografen dürfen laut Richter Merchan jedoch Bilder Trumps und des Gerichtssaals machen, bevor die Anklageerhebung beginnt.

Details zu Straftatbeständen

In einem ersten konkreten Hinweis auf die möglichen Anklagepunkte berichtete die Nachrichten-Website Yahoo am Montag unter Berufung auf eine anonyme Quelle, Trump werde in 34 Straftatbeständen wegen Urkundenfälschung angeklagt. Es handele sich dabei in allen Fällen um Verbrechen, nicht um Vergehen; dafür muss Trump nachgewiesen werden, dass die Fälschungen begangen wurden, um einen weiteren Betrug zu vertuschen oder zu begehen. In seinem Fall dürfte das ein Verstoß gegen die Bundesgesetze für Wahlkampffinanzierung sein.

Das Gericht war im Fall des 2018 verurteilten Trump-Anwalts Michael Cohen, der das Schweigegeld für Daniels organisiert hatte, zu dem Schluss gekommen, dieses sei mit dem Ziel gezahlt worden, die Wahl zu beeinflussen. Trump bestreitet, dass er jemals eine Affäre mit der Pornodarstellerin gehabt hat, die es zu vertuschen gegolten hätte.

In seinem Netzwerk Truth Social empörte er sich am Montagabend darüber, dass die Anklagepunkte durchgestochen worden seien. Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg habe die Anklageschrift „illegal veröffentlicht“. Es gebe jedoch „keine von Trump begangenen Verbrechen“. Bragg müsse zurücktreten – „jetzt!“

Eine Anwältin Trumps bestätigte im Sender Fox News am Abend abermals, dass Trump sich am Dienstagmittag im Gerichtsgebäude rund sieben Kilometer vom Trump Tower entfernt einfinden werde. Der frühere Präsident sei „guter Dinge“ und bereit, „morgen zu tun, was er tun muss“, sagte Alina Habba. Man bemühe sich, mit allen zusammenzuarbeiten, „um sicherzustellen, dass es keine Probleme gibt“.

Trumps Anwaltsteam plant, nach der Anklageerhebung auf „nicht schuldig“ zu plädieren und den Fall rechtlich anzufechten. Die Frage, ob sie der Überzeugung sei, dass dem früheren Präsidenten in Manhattan ein fairer Prozess gemacht würde, verneinte Anwältin Habba am Montag. Sie arbeite schon einige Jahre für Trump, und „es sei nicht dasselbe, wie irgendjemand anderen zu vertreten“.