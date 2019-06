Spontanes Treffen mit Kim Jong-un : Trump überschreitet Grenze zu Nordkorea

Spontanes Treffen an der Grenze: Donald Trump und Kim Jong-un an der Demarkationslinie. Bild: Reuters

Es ist ein Treffen ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Voller Symbolik und Spannung: Den ganzen Morgen über war spekuliert worden: Wird der nordkoreanische Machthaber kommen oder nicht? Erst am Mittag bestätigt der amerikanische Präsident schließlich: „Wir gehen zur DMZ (entmilitarisierten Zone), und ich werde den Vorsitzenden Kim treffen. Ich freue mich sehr darauf.“

Zwei Stunden später ist es soweit: Donald Trump und Kim Jong-un reichen sich erst über die innerkoreanische Grenze die Hand. Dann betritt Trump als erster amerikanischer Präsident überhaupt auf nordkoreanischen Boden. Er geht einige Schritte, deutlich weiter, als der südkoreanische Präsident Moon Jae-in es seinerzeit bei seinem ersten Treffen mit Kim getan hatte. Schließlich folgt der Nordkoreaner Trump auf die südkoreanische Seite, wo beide, umringt von Journalisten Statements abgeben.

Trump will Kim ins Weiße Haus einladen

Das Treffen zeige, die Bereitschaft Trumps, die Konflikte der Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Kapitel aufzuschlagen, sagt Kim. Trump spricht von einer „besonderen Freundschaft“. Er kündigt an, den Nordkoreaner ins Weiße Haus einladen zu wollen. Schließlich führt er Kim zum südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, der ebenfalls an die entmilitarisierte Zone mitgereist ist. Trump sagt noch, als er Präsident geworden sei, habe es große Konflikte in der Region gegeben. „Jetzt ist es das Gegenteil der Fall.“

Es ist das dritte Mal, dass Trump und Kim sich sehen nach den beiden Gipfeltreffen in Hanoi und Singapur. Doch das Treffen am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze ist kein „Gipfel“. Es ist nur „ein Handschlag“, wie es der Präsident formuliert hat. Inhaltlich gibt es von Anfang keine hohen Erwartungen, denn seit dem Treffen von Hanoi hatte es zumindest offiziell keine Gespräche auf Arbeitsebene mehr gegeben.

Kritiker werfen Trump vor, mit dem Handschlag das Regime des Diktators Kim Jong-un zu legitimieren. Einer entsprechenden Frage weicht Trump am Sonntag aus. Auch auf die Frage, was er sich von dem Treffen verspreche und welche Botschaft er damit senden wolle, dass er als erster amtierender Präsident der Vereinigten Staaten überhaupt nordkoreanischen Boden betritt, antwortet er nicht.

Stattdessen betont Trump immer wieder, dass die Sicherheitslage in Korea und auch in Japan sich in den zweieinhalb Jahren seiner Amtszeit deutlich verbessert habe. Nordkorea schieße keine ballistischen Raketen mehr ab und teste keine Nuklearwaffen, erklärt Trump. Der amerikanische Präsident beharrt darauf, dass ihm die Idee zu dem Händedruck mit Kim erst am Samstagmorgen überraschend gekommen sei. Noch im japanischen Osaka während des Gipfeltreffens der G-20-Gruppe hatte Trump in einer digitalen Kurznachricht auf dem Nachrichtendienst Twitter Kim zu einem kurzen „Hallo“ in Panmunjom eingeladen. Nur wenig mehr als fünf Stunden danach gab es eine erste öffentliche Reaktion Nordkoreas, was für das Regime ausgesprochen kurz ist.

Kommentatoren in Südkorea sehen das als mögliches Indiz, dass über ein Treffen von Trump und Kim an der Grenze schon zuvor zwischen den Staaten gesprochen wurde. Auch Trump selbst hatte schon einige Tage zuvor vor Journalisten eine Andeutung in diese Richtung gemacht, die „aus Sicherheitsgründen“ aber nicht berichtet werden durfte.

Das Treffen könnte den festgefahrenen Atomverhandlungen im besten Fall neues Leben einhauchen, die seit dem abgebrochenen Gipfeltreffen von Hanoi ruhen. Dass dafür eine Zusammenkunft auf höchster Ebene notwendig schien, zeigt aber auch, wie wenig Bewegung es gibt. Die geäußerten Positionen beider Seiten sind nach wie vor unvereinbar. Nordkorea strebt einen schrittweisen Prozess an, in dem es für einzelne Abrüstungsschritte mit einer Lockung der Sanktionen belohnt würde. Washington forderte dagegen in Hanoi eine vollständige Aufgabe des Atomprogramms, bevor es zu Gegenleistungen bereit sei. Trumps Betonung seiner Beziehung zu Kim Jong-un hat wohl dazu beigetragen, dass Nordkorea wenig Bereitschaft zeigt, unterhalb dieser Ebene zu verhandeln.

An der „Frontlinie der Freiheit“

Trump ist der fünfte amtierende amerikanische Präsident, der die entmilitarisierte Zone entlang der Demarkationslinie zwischen den beiden koreanischen Staaten besucht. Der erste Präsident war Ronald Reagan im November 1983. Reagan lobte in Camp Liberty Bell die amerikanischen Soldaten an der Grenze als die „Frontlinie der Freiheit“. Das nordkoreanische Regime bezeichnete er als ein System, das gegen alles stehe, woran die Amerikaner glaubten. Zehn Jahre später kam William „Bill“ Clinton und warnte Nordkorea vor der Entwicklung nuklearer Waffen. 2002 betonte George W. Bush in der DMZ, dass Amerika und Südkorea nicht die Absicht hätten, Pjöngjang anzugreifen. Kurz zuvor hatte Busch das Regime als Teil der „Achse des Bösen“ eingeordnet. Zehn Jahre sprach Barack Obama von gewaltigen Unterschieden zwischen Süd-Nordkorea im Lebensstandard und im Grad der Freiheit. Er warnte, dass ein damals angekündigter Raketentest Nordkorea noch mehr isolieren würde.