Gegner Donald Trumps haben die Anklage gegen den früheren amerikanischen Präsidenten im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol begrüßt. Mike Pence, der unter Trump Vizepräsident war und sich ebenfalls für die republikanische Präsidentschaftskandidatur bewirbt, sagte: „Die heutige Anklage ist eine wichtige Erinnerung: Wer sich über die Verfassung stellt, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein.“

Trump muss sich wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und des Sturms seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021 vor Gericht verantworten. In einer 45-seitigen Anklageschrift werden Trump vier formale Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Am Donnerstag soll er in Washington vor Gericht erscheinen.

Trumps größter innerparteilicher Konkurrent, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, kommentierte die Vorwürfe nicht direkt. Er beließ es zunächst bei dieser Mitteilung: „Als Präsident werde ich beenden, dass die Regierungsmacht als Waffe eingesetzt wird, der FBI-Direktor ersetzt werden kann und ich werde einen einheitlichen Rechtsstandard für alle Amerikaner gewährleisten.“

Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz, der als enger Verbündeter Trumps gilt, verteidigte den früheren Präsidenten. „Jack Smith und seine Anklage werden für immer als völlige Schande für die Vereinigten Staaten von Amerika in die Geschichte eingehen“, sagte er. Trump habe „unsere Demokratie verteidigt, und wir haben die Pflicht, ihn gegen den Kreuzzug des Tiefen Staates zur Zerstörung unserer Bewegung zu verteidigen“.

Die republikanische Abgeordnete und Trump-Unterstützerin Lauren Boebert bezeichnete die Anklage als politisch motiviert. „Wir haben uns völlig daran gewöhnt, dass Präsident Trump wegen ,Verbrechen‘ angeklagt wird, während Joe Biden jeden Tag das Gesetz umgeht. Keine politisch motivierte Anklage wird meine Meinung ändern.“

Die führenden Demokraten in Senat und Abgeordnetenhaus, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries teilten mit: „Diese Anklage ist die bisher schwerste und folgenreichste und wird Generationen von Amerikanern deutlich vor Augen halten, dass niemand, auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, über dem Gesetz steht.“

Der einflussreiche Abgeordnete und Demokrat Adam Schiff sagte: „Kann die Rechtsstaatlichkeit gegen einen ehemaligen Präsidenten und aktuellen Kandidaten durchgesetzt werden? Im Interesse unserer Demokratie muss diese Antwort ‚Ja‘ lauten.“