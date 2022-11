Trumps Kandidatur : Gut für die Demokraten, schlimm für die Demokratie

Noch heute bringt Demokraten der Satz zur Weißglut, mit dem der Chef des amerikanischen Fernsehsenders CBS im Februar 2016 das Trump-Spektakel im republikanischen Vorwahlkampf kommentierte: „Es mag nicht gut für Amerika sein, aber es ist verdammt gut für CBS.“ Heute laufen die Demokraten Gefahr, sich vom selben Zynismus treiben zu lassen. Selten wird es offen ausgesprochen, aber die Stimmung in Joe Bidens Partei lässt sich nach Trumps Wahlkampferöffnung auf diesen Nenner bringen: Es mag schlecht für die Demokratie sein, aber es ist verdammt gut für die Demokratische Partei.

Das Kalkül ist auf den ersten Blick plausibel. Donald Trump ist schließlich ein Verlierer. Die Zwischenwahlen, in denen vorige Woche viele von ihm durchgesetzte Kandidaten floppten, sind ein Zeichen für einen fortschreitenden Trump-Überdruss: Der frühere Präsident war plötzlich wieder täglich im Fernsehen, und selbst viele seiner Wähler stellten offenbar fest, dass sie ihn nicht vermisst hatten.

Trumps Gegner dürften zwar wissen, dass sie sich nicht darauf verlassen können; dem Entertainer aus New York dürfte noch einiges einfallen, um neue Begeisterung zu entfachen. Sie können sich aber damit trösten, dass Trumps Mobilisierungskunst stets diese Kehrseite hat: Je schriller er auftritt, um politikverdrossene Amerikaner in die Republikanische Partei zu locken, desto stärker motiviert er Demokraten und moderate Konservative, seinen Gegner zu unterstützen. So hat Trump 2020 zwar mehr Stimmen erhalten als jeder Republikaner vor ihm. Trotzdem hat er deutlich verloren. Joe Biden, im hohen Alter beim besten Willen kein begnadeter Wahlkämpfer, bekam etwa sieben Millionen Wählerstimmen mehr als Trump. Kein Wunder, dass er sich gute Chancen gegen seinen Vorgänger ausrechnet.

Die Vorwahlen werden ein Schlachtfest

Viele Republikaner erkennen das, und es ist unwahrscheinlich, dass Trump zur Nominierung segelt, wie man es vor wenigen Monaten noch für möglich gehalten hätte. Doch auch diese Aussicht freut demokratische Strategen, denn zwischen jetzt und Sommer 2024 wird Trump seine Rivalen in aller Härte bekämpfen. Niemand traut ihm zu, dass er die Zurückhaltung gegenüber innerparteilichen Rivalen durchhält, die er sich immerhin am Dienstag auferlegt hatte. Das Albtraumszenario der Demokraten ist nun sehr unwahrscheinlich geworden: dass Trump einem im Kern gleichgesinnten Politiker wie Ron DeSantis den Vortritt lassen und bei seinen Anhängern für ihn werben könnte, ohne dass der neue Kandidat so viele Amerikaner abstoßen würde wie Trump selbst. Eher schon wäre es Trump zuzutrauen, dass er seine Anhänger auffordert, die Wahl zu boykottieren, sollten die Republikaner ihn nicht abermals nominieren.

Vor den Kongresswahlen haben die Demokraten schon in besonders zynischer Weise auf die Trump-Karte gesetzt. Sie schalteten während der republikanischen Vorwahlen in manchen umkämpften Wahlkreisen Reklame, die trumpistische Außenseiterkandidaten stärken sollte, gegen die sich die Demokraten bessere Siegchancen ausrechneten. An den Urnen scheint das Kalkül aufgegangen zu sein; der für die Republikaner enttäuschend knappe Erfolg im Repräsentantenhaus zeugt auch davon. Aber es war zynisch in einem Wahlkampf, in dem Biden völlig zurecht hervorhob, dass die Zukunft der amerikanischen Demokratie auf dem Spiel stand.

Ein untauglicher Oberbefehlshaber

Das tut sie weiterhin, und noch mehr. Trumps unernste Behandlung der aktuellen Nachrichtenlage rund um den Raketeneinschlag in Polen in seiner Rede am Dienstag sollte als Erinnerung genügen, dass dieser Teilzeit-NATO-Verächter und Vollzeithasardeur eine Fehlbesetzung als Oberbefehlshaber war und wieder sein würde.

Die Demokraten müssen nun dieselbe Prinzipienfestigkeit zeigen, die sie zurecht den Republikanern abverlangen. Trump verlangt unbedingte Loyalität, und dazu gehört für ihn das Bekenntnis wider alle Fakten, dass die Wahl 2020 manipuliert gewesen sei. Die Verschwörungstheorien, mit denen das untermauert werden soll, untergraben fortwährend das Fundament der amerikanischen Demokratie. Dieses Misstrauen bleibt der größte Gegner bei den Wahlen von 2024.

Nicht minder zersetzend ist Trumps Versuch, die Justiz zu politisieren. Seine Eile, schon jetzt offiziell den Hut in den Ring zu werfen (obwohl das seinen Zugriff auf seine prall gefüllte Kampagnenkasse erheblich einschränkt) ist wohl in erster Linie seinen rechtlichen Scherereien zuzuschreiben. Ihm drohen Anklagen der Bundesstaatsanwaltschaft wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 und wegen seines Umgangs mit geheimen Dokumenten nach dem Auszug aus dem Weißen Haus; im Staat Georgia läuft ferner ein Verfahren wegen Trumps Versuch, die dortige Regierung zum Umkehren des Wahlergebnisses zu nötigen.

Kurz vor den Zwischenwahlen konnte Trump sich recht sicher fühlen, da die Biden-Regierung den unvermeidlichen Vorwurf der Politisierung nicht noch durch eine Anklage kurz vor der Wahl fördern wollte. Mit seiner Kandidatur hat Trump nun vorgebaut, damit sich eine Anklage auch jetzt nicht gegen einen Privatmann, sondern gegen einen Präsidentschaftskandidaten richtet. Er würde dann weiter das Lied von der Hexenjagd singen. „Ich bin ein Opfer“, hat Trump schon jetzt verkündet und die Abschaffung der Bundeskriminalpolizei FBI versprochen.

Mehr zum Thema 1/

Niemand kann es den Demokraten verübeln, dass sie den Keil namens Trump in die republikanische Wählerschaft treiben wollen. Selbst anspitzen sollten sie ihn dafür aber nicht, und allzu siegesgewiss sollten sie auch nicht sein. Als kleine Auffrischungslektion böte sich ein Gespräch mit Hillary Clinton an. Merke: In einem Wahlkampf kann alles passieren.