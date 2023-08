Donald Trump in seinem Golfclub in Bedminster in New Jersey im August 2020 Bild: AFP

Es war kurz vor Mitternacht, als die Bezirksstaatsanwältin Fani Willis am Montag in Atlanta vor das Mikrofon trat und sich zur Anklage Donald Trumps in Georgia äußerte. Ihrem Auftritt ging ein langer Tag im Gericht voraus. Nach den letzten Zeugenaussagen beriet die Grand Jury bis um acht Uhr und stimmte schließlich für die 41 Anklagepunkte gegen Trump und weitere 18 Personen. 13 Anklagepunkte werden dem früheren Präsidenten zur Last gelegt. Anschließend unterzeichnete der zuständige Richter das Dokument – ausnahmsweise vor laufenden Kameras – und die Gerichtsschreiberin machte sich an die finale Bearbeitung, bevor die Anklageschrift um elf Uhr abends veröffentlicht wurde.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Darin wird Trump und seinen Mitangeklagten vorgeworfen, sich „wissentlich und vorsätzlich“ verschworen zu haben, „um das Wahlergebnis gesetzeswidrig zugunsten Trumps zu ändern“. Die Staatsanwaltschaft bemüht dabei unter anderem ein Gesetz, das üblicherweise bei Ermittlungen im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität angewendet wird. Das sogenannte RICO-Gesetz gilt in sieben von 50 amerikanischen Bundesstaaten und ermöglicht es den Anklägern, von verschiedenen Personen begangene Verbrechen zusammenzufassen, wenn diese einem gemeinsamen Ziel galten.

Acht Schritte zum Wahlbetrug

Jeder, der unter RICO schuldig gesprochen wird, erhält eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf und höchstens 25 Jahren – ohne Möglichkeit auf Bewährung. In dem 98 Seiten langen Gerichtsdokument ist von einer „kriminellen Vereinigung“ der 19 Angeklagten und weiterer 30 nicht angeklagter Personen die Rede. Sie hätten unter anderem Falschaussagen gemacht, Dokumente gefälscht, Zeugen beeinflusst und sich der Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten und des Meineids schuldig gemacht.

Georgia war einer der Bundesstaaten, in denen Trump nach der verlorenen Präsidentenwahl 2020 versucht hatte, das Wahlergebnis zu seinen Gunsten umzukehren. Die Anklageschrift führt dabei acht konkrete Schritte auf: das Belügen von Gesetzgebern und Beamten in Georgia, das Aufstellen falscher Wahlleute, die Belästigung von Wahlhelfern, die Beeinflussung von Beamten des Justizministeriums, das Bedrängen des Vizepräsidenten Mike Pence, die Einflussnahme auf Wahlmaschinen und die Beteiligung an einer Vertuschung.

Für den früheren Präsidenten war es die vierte Anklage in nur viereinhalb Monaten: Am 30. März stimmte eine Grand Jury in New York dafür, Trump im Zuge der Schweigegeldzahlung für die Pornodarstellerin Stormy Daniels anzuklagen. Am 8. Juni stimmte eine Grand Jury in Miami dafür, Trump wegen unsachgemäßen Umgangs mit Geheimdokumenten anzuklagen. Am 1. August stimmte eine Grand Jury in Washington dafür, Trump wegen Wahlbetrugs anzuklagen. Viele der nun erhobenen Vorwürfe fanden sich auch in dieser Anklageschrift. Neu ist jedoch der weite Bogen, den die Staatsanwaltschaft in Georgia schlägt – vom Weißen Haus über die republikanische Partei in Georgia bis hin zu Wahlbeamten im Bezirk Fulton County.