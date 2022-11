Midterms in Amerika : Trump hat den Republikanern die Wahl vermasselt

Stand nicht auf dem Wahlzettel, aber immer im Zentrum: Donald Trump am Wahlabend in Mar-a-Lago Bild: Reuters

Es ist zwar noch ungewiss, welche Partei mit wie knappem Vorsprung welche Kongresskammer dominieren wird. Dennoch lässt sich schon ein wesentlicher Schluss aus den amerikanischen Zwischenwahlen ziehen: Donald Trump hat sie den Republikanern vermasselt.

Die Bedingungen für eine stattliche rote Welle waren eigentlich gut: Im Supermarkt und an der Tankstelle sind die Preise dramatisch gestiegen, während im Weißen Haus ein unbeliebter, auch in den eigenen Reihen nicht unumstrittener Demokrat sitzt, der selbst mit eigenen Mehrheiten nur eine brutal gestutzte Form seiner Agenda durchsetzen konnte – und der noch im November sein achtzigstes Lebensjahr vollendet. Außerdem ist der Denkzettel zur Mitte der Amtszeit eines Präsidenten in Amerika fast ein Naturgesetz.

Trump war der Trumpf der Demokraten

Völlig aushebeln konnten die Demokraten das wohl nicht. Aber Trump war ihr wertvollster Wahlhelfer. Der Fernseharzt Mehmet Oz, Senatskandidat von Trumps Gnaden in Pennsylvania, war einfach nicht der richtige Mann, um in einem großen Swing State an der Ostküste Wechselwähler in den Schoß der Republikaner zu locken. Dass in Georgia der sehr konservative, seit dem Streit über das Wahlergebnis von 2020 aber von Trump bekämpfte Gouverneur Brian Kemp bequem zur Wiederwahl segelte, während der von Trump für den Senat ausgeguckte Football-Star Herschel Walker auf eine Stichwahl hoffen muss, spricht ebenfalls Bände.

Schwerer als nach vielen Umfragen zu erwarten, haben sich selbst in den umkämpften Bundesstaaten Arizona und Nevada im Südwesten die Kandidaten getan, die besonders eifrig den rechten Verschwörungsmythos verbreitet haben, wonach Trump der rechtmäßige Sieger der Präsidentenwahl vor zwei Jahren gewesen sei. Die Revolution bei den Abgeordnetenwahlen an der Ostküste fiel ebenfalls aus.

Hoffnungsvolle Republikaner, die den Verdruss melken und ein Referendum über den „Inflationspräsidenten“ Joe Biden abhalten wollten, mussten zusehen, wie der Narziss Trump die Midterms stattdessen zu einem Referendum über sich machte. Wer vergessen wollte, wem sich die Republikaner ausgeliefert hatten, der wurde rechtzeitig am Vorabend der Wahl daran erinnert. Da versagte Trump es sich nach internen Ermahnungen zwar, seine neuerliche Präsidentschaftskandidatur anzukündigen. Stattdessen kündigte er aber im üblichen Großsprech die Ankündigung seiner Kandidatur an.

Von diesem Plan wird er nicht abrücken. Realitätswahrnehmung hat nie zu Trumps Stärken gehört, Selbstkritik schon gar nicht. Es ist ja auch nicht so, dass er auf gar keine Erfolge verweisen könnte: Für Ohio etwa gelangt der vom Trump-kritischen Saulus zum hyperloyalen Paulus gewandelte Autor J.D. Vance in den Senat. Außerdem hat Trump nach den Vorwahlen genug Kandidaten unterstützt, deren Sieg nie ernsthaft gefährdet war. Das allein wird aber nicht reichen, um andere Republikaner von einer Präsidentschaftskandidatur abzuhalten.

„Amerikas Gouverneur“ DeSantis wird Trump gefährlich

Die größte Gefahr für den Milliardär in Mar-a-Lago kommt von nebenan: Floridas erzkonservativer Gouverneur Ron DeSantis ist am Dienstag mit imposantem Vorsprung wiedergewählt worden. Der Politiker, der sich in einem Spot zuletzt als ein eigens von Gott für die Politik erschaffener Kämpfer feierte, wird unter Republikanern schon lange als „Amerikas Gouverneur“ gefeiert, unter Demokraten dagegen als „Trump mit Hirn“ gefürchtet. Der frühere Präsident hat den Kampf gegen DeSantis schon aufgenommen: mit dem spöttischen Spitznamen „Ron DeSanctimonious“ (etwa Ron Scheinheilig) und mit der Drohung, dass er unvorteilhafte Dinge über DeSantis wisse, die er der Presse stecken werde.