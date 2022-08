Aktualisiert am

FBI durchsucht Trumps Anwesen in Florida

Mar-a-Lago : FBI durchsucht Trumps Anwesen in Florida

Agenten des „Secret Service“ stehen vor Mar-a-Lago, dem Anwesen Trumps in Palm Beach. Bild: dpa

Die Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Ex-US-Präsident Donald Trump dessen Anwesen in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida durchsucht. „Mein wunderschönes Zuhause ... wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt“, schrieb Trump am Montagabend (Ortszeit) auf dem von ihm mitbegründeten Netzwerk „Truth Social“. „Diese unangekündigte Razzia in meinem Haus war weder notwendig noch angemessen“, schrieb Trump weiter. Es sei auch sein Safe geöffnet worden. Medienberichten zufolge steht der Vorgang im Zusammenhang mit Trumps Umgang mit Akten und Dokumenten aus seiner Zeit im Weißen Haus. Die Durchsuchung des Eigentums eines ehemaligen Präsidenten ist höchst ungewöhnlich.

Trump nannte den Vorgang „politische Verfolgung“. Warum das Anwesen durchsucht wurde, war zunächst unklar. Medien berichteten, dass das FBI am Montagabend (Ortszeit) die Durchsuchung beendet hatte. Eine CNN-Reporterin sagte, dass Trump während der Aktion nicht zu Hause gewesen sei.

Der Ex-Präsident war bei den öffentlichen Anhörungen des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke zuletzt von Zeugen schwer belastet worden. Demnach habe Trump gewusst, dass die Demonstranten am 6. Januar 2021 bewaffnet waren und sie bewusst zum Kapitol geschickt. Zuletzt hatten sich die Hinweise verdichtet, dass das Justizministerium das Verhalten Trumps selbst genauer untersucht. Im Raum steht die Frage, ob Justizminister Merrick Garland strafrechtliche Schritte gegen Trump einleiten könnte.

Angeblich Dokumente vernichtet

Nun gab es offenbar vor allem Ärger, weil Trump Dokumente mit nach Mar-a-Lago genommen haben soll, die mutmaßlich als Verschlusssache gekennzeichnete Informationen zur nationalen Sicherheit enthielten. Hinzu kommt, dass in den USA in der Regel jede Korrespondenz des Präsidenten archiviert und für die Nachwelt aufgehoben wird. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, dass die Untersuchung im Zusammenhang mit den Dokumenten stünde.

Trump allerdings soll nach seiner Amtszeit 15 volle Kisten mit Regierungsdokumenten, Erinnerungsstücken, Geschenken und Briefen aus dem Weißen Haus in sein Haus in Florida gebracht haben. Medien zufolge waren darunter auch Briefe des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un und ein Schreiben von Trumps Vorgänger Barack Obama.

Mehr zum Thema 1/

Trump hatte schließlich mehrere Dokumente an die Nationale Verwaltungsstelle für Archivgut und Unterlagen übergeben und dies damals auch selbst bestätigt. Die Justiz soll allerdings eine Untersuchung eingeleitet haben. Für eine Durchsuchung des Eigentums eines Ex-Präsidenten braucht es eine Genehmigung auf höchster Ebene des Justizministeriums. Beamte des Justizministeriums lehnten es ab, sich zum Durchsuchungsbefehl zu äußern, wie die „New York Times“ schrieb.

Unterdessen veröffentlichte die amerikanische Nachrichtenseite „Axios“ Bilder, die zeigen sollen, dass Dokumente Trumps in die Toilette des Weißen Hauses geworfen wurden. Dem Portal zufolge sollen die Bilder der „New York Times“-Journalistin Maggie Haberman kürzlich zugespielt worden sein. Zu sehen sind dort in Toilettenschüsseln geworfene Schriftstücke. Die Handschrift auf diesen Papierstücken soll der Trumps ähneln. Im Oktober erscheint Habermans Buch „Confidence Man“, in dem sie berichtet, dass die Toiletten im Weißen Haus mehrmals durch Papierreste verstopft worden seien. Trump bezeichnete dies im Februar nach Bekanntwerden als „vollkommen unwahr“.

Zahlreiche Republikaner reagierten mit Unverständnis und Wut auf die Durchsuchung. Kevin McCarthy etwa, Oppositionsführer im Repräsentantenhaus, warf dem Justizministerium vor, es habe ein „nicht tolerables Maß an Politisierung“ erreicht. Zudem deutete McCarthy eine parlamentarische Untersuchung an. In Richtung des Justizministers sagte er: „Halten Sie ihre Dokumente bereit und leeren Sie ihre Kalender!“ Auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, beklagte auf Twitter eine „Eskalation der Bewaffnung von Bundesbehörden gegen Regimegegner“. Mit „Bewaffnung“, ein Begriff den auch McCarthy verwendete, ist die angebliche Nutzung behördlicher Ressourcen zu parteipolitischen Zwecken gemeint. Seinen Tweet schloss DeSantis mit einem Wort: „Bananenrepublik“.