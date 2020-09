Donald Trump : Ermittlung des Wahlergebnisses könnte Monate dauern

Amerikas Präsident Donald Trump hat es als möglich bezeichnet, dass das Endergebnis der Präsidentenwahl am 3. November Monate auf sich warten lässt. Als Grund nannte er am Freitag Ortszeit die Auszählung der Briefwahl-Stimmen. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass der Sieger am Wahlabend feststehe, sagte Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in Newport News im Bundesstaat Virginia. „Ihr erfahrt es womöglich monatelang nicht, weil es ein Chaos ist.“

Zuletzt hatte Trump die Erwartung geäußert, dass die Wahl möglicherweise erst vom Obersten Gericht entschieden wird. Er betont immer wieder, bei der dieses Jahr wegen der Corona-Krise voraussichtlich stark genutzten Briefwahl nehme Wahlfälschung zu. Belege dafür lieferte er bislang nicht. Umfragen zufolge wollen mehr Anhänger der Demokraten per Briefwahl ihre Stimmen abgeben als solche der Republikaner. Trumps Wahlkampfteam hat in mehreren Bundesstaaten Klagen eingereicht, um die Briefwahlen einzuschränken.