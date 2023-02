Donald Trump will ein weiteres Mal amerikanischer Präsident werden. Doch gegen ihn wird in mehreren Fällen ermittelt. Ein Überblick.

Nächstes Jahr finden in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftswahlen statt. Der derzeitige Präsident Joe Biden hat noch nicht offiziell angekündigt, 2024 abermals anzutreten. Für die Republikaner bewerben sich bisher die ehemalige US-Botschafterin der Vereinten Nationen, Nikki Haley, und der frühere Präsident Donald Trump. Gegen Trump wird allerdings in mehreren Fällen ermittelt – vom Sonderermittler und zwei verschiedenen Bezirksstaatsanwaltschaften.

Sonderermittler: Geheimdokumente in Trumps Anwesen in Florida

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Worum geht es?

Donald Trump hat nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus Hunderte Verschlusssachen in sein Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida mitgenommen, darunter solche mit höchster Geheimhaltungsstufe. Die Untersuchungen gelten der Frage, ob der frühere Präsident dies wissentlich tat und sie absichtlich einbehielt. Damit könnte er gegen das Spionagegesetz verstoßen und sich des unsachgemäßen Umgangs mit Bundesdokumenten schuldig gemacht haben. Außerdem wird untersucht, ob Trump die Ermittlungen gezielt blockierte und sich damit der Justizbehinderung schuldig machte.

Wie ist der Stand?

Nachdem Trump im Frühjahr vergangenen Jahres rund 180 Akten an das Nationalarchiv übergeben hatte, forderte ihn das Justizministerium im Mai dazu auf, alle in Mar-a-Lago verbliebenen Verschlusssachen auszuhändigen. Im folgenden Monat übergab Trumps Anwaltsteam dem Justizministerium rund 30 Dokumente und unterschrieb ein Papier, in dem es hieß, dass es sich dabei ihrer Kenntnis nach um die letzten verbliebenen Verschlusssachen gehandelt habe. Zeugenaussagen ließen jedoch darauf schließen, dass dem nicht so war. Nach Erteilung eines richterlichen Untersuchungsbeschlusses stellte das FBI am 8. August 2022 in Mar-a-Lago bei einer Razzia abermals mehr als hundert Dokumente sicher.

Im November 2022, kurz nachdem Trump seine abermalige Kandidatur für die Präsidentenwahl 2024 bekannt gegeben hatte, ernannte das Justizministerium Jack Smith zum Sonderermittler in dieser Sache. Die Bundesstaatsanwaltschaft lud mehrere enge Vertraute Trumps vor eine Grand Jury – ein Geschworenengremium, das in einem nicht öffentlichen Verfahren über eine Empfehlung zur Anklage entscheidet. Anfang Februar hatte dort etwa auch Trumps Anwalt Evan Corcoran ausgesagt, der maßgeblich mit der Geheimdokumenten-Affäre befasst war. Sollte es in dieser Sache zur Anklage gegen Trump kommen, gilt es als unwahrscheinlich, dass das Justizministerium diesen außergewöhnlichen Schritt noch vor der Präsidentenwahl 2024 macht.

Sonderermittler: Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol

Worum geht es?

Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, mit dem Trump-Anhänger die friedliche Machtübergabe an Joe Biden verhindern wollten, wird besonders akribisch aufgearbeitet. Justizminister Merrick Garland äußerte im Januar vergangenen Jahres, das Thema habe oberste Priorität für sein Ministerium. Trump hatte seine Anhänger damals in einem Tweet zum Kapitol gerufen: „Seid da, es wird wild!“ Zentral ist in diesem Fall die Frage nach der Rolle des früheren Präsidenten im gewalttätigen Sturm auf das Kapitol. Wollte er die gewaltsame Eskalation der Geschehnisse? Wie eng war der Kontakt zu rechtsextremen Gruppen wie den „Oath Keepers“ und den „Proud Boys“, von denen einige im Zusammenhang mit dem 6. Januar wegen „aufrührerischer Verschwörung“ verurteilt wurden? Was unternahm Trump, um die vermeintlich „gestohlene“ Wahl zu kippen?

Wie ist der Stand?

Die Ermittlung zum mutmaßlichen Versuch, sich in den rechtmäßigen Machtwechsel nach der Präsidentenwahl 2020 einzumischen, ist die zweite, mit der Jack Smith betraut ist. In den vergangenen Wochen war der Sonderermittler zunehmend energisch vorgegangen; möglicherweise, um bis zum Beginn der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs vom Sommer an Ergebnisse vorlegen zu können. Zum einen lud Smith den früheren Vizepräsidenten Mike Pence ebenso wie den damaligen Stabschef des Weißen Hauses Mark Meadows vor. Meadows war der Aufforderung nachgekommen, Pence will die Vorladung anfechten. Außerdem sollen auch Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann Jared aussagen, die unter Trump beide als Berater im Weißen Haus arbeiteten.