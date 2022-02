„Flushgate“-Affäre : Trump, vertrauliche Dokumente und eine Toilette

Aktualisiert am

Nur noch Papierklumpen sollen übrig geblieben sein, wenn Donald Trump in einer Toilette des Weißen Hauses zur Tat schritt. Was seinen Dokumenten-Vernichtungsaktionen zum Opfer fiel, ist nicht ganz klar, fest steht wohl nur: Der ehemalige Präsident zerriss nicht nur gern Dokumente, die Mitarbeiter später wieder zusammensetzen mussten. Er spülte Notizen oder Briefe auch das Klo hinunter. Das zumindest berichtet die „New York Times“-Journalistin Maggie Haberman. „Flushgate“ nennen einige Beobachter die Affäre schon.

Zuvor hatte die „Washington Post“ enthüllt, dass Trump Dokumente aus seiner Amtszeit vernichtete und große Mengen mit in sein Anwesen Mar-a-Lago nahm. Inzwischen konnte das Nationalarchiv fünfzehn Kisten Material in Florida abholen – aber erst, nachdem die Archivare monatelang mit Trumps Anwälten verhandelt hatten. Unter den Briefen befanden sich auch solche, die Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ausgetauscht hatte – einst hatte er angegeben, man habe sich „Liebesbriefe“ geschrieben. Auch der Brief, den Barack Obama seinem Nachfolger bei der Amtsübergabe 2017 hinterlassen hatte, soll unter den Dokumenten sein, die Trump nun herausrücken musste.

Inzwischen wurde auch bekannt, dass sich unter den Schriftstücken auch solche befanden, die deutlich als „classified“, also geheim, gekennzeichnet waren. Schon die Vernichtung oder Zurückhaltung von nicht-geheimen Dokumenten verstößt gegen den „Presidential Records Act“ von 1978. Dieses Gesetz war als Folge des Watergate-Skandals verabschiedet worden. Präsident Richard Nixon hatte sich vor seinem Rücktritt vier Jahre zuvor zunächst geweigert, alle Informationen herauszugeben, die er über die Bespitzelung der Demokraten hatte. Seitdem sind alle Dokumente, die ein Präsident in seiner Amts-Eigenschaft besitzt, nicht sein Eigentum, sondern das des Staates.

Trumps Schredder-Aktionen könnten deshalb nun juristische Folgen haben. Das Hauptstaatsarchiv in Washington bat das Justizministerium, zu prüfen, ob der ehemalige Präsident sich strafbar gemacht hat. Weil es mittlerweile auch um geheime Dokumente gehen soll, könnte nach Ansicht von Fachleuten auch gegen Angestellte ermittelt werden, die das Material verpackten und nach Florida schafften. Auch müsse geprüft werden, ob es dabei zu möglichem Geheimnisverrat kam. Trump selbst könnte sich allerdings auf sein Amt berufen. Der ehemalige Bundesstaatsanwalt Brandon Van Grack gab gegenüber der „Washington Post“ zu bedenken, dass die Vorschriften über die Behandlung geheimer Dokumente solche Handlungen sanktionierten, die „unautorisiert“ vorgenommen würden – der ehemalige Präsident könne aber argumentieren, dass er sich und seine Mitarbeiter autorisiert habe.

Trumps Sprecher spricht von „Fake News“

Dass der Fall unterdessen so eine „anschauliche neue Dimension“ gewann, wie es die Nachrichtenseite „Axios“ ausdrückte, verdankt Trump der Journalistin Maggie Haberman. Sie wollte in einem Tweet in dieser Woche einen Vorgeschmack auf ihr neues Buch geben, das im Oktober erscheint. Demnach soll Trump die Toilette im Weißen Haus benutzt haben, um Dokumente loszuwerden – diese sei regelmäßig verstopft gewesen, weil der damalige Hausherr soviel Papier habe hinunterspülen wollen. Damit habe er besonders den Angestellten zu schaffen gemacht. „Ich habe erfahren, dass die Mitarbeiter des Wohnflügels im Weißen Haus regelmäßig eine verstopfte Toilette vorfanden“, sagte Haberman dem Sender CNN. Der herbeigerufene Klempner habe dann große Klumpen Papier beseitigt – dabei habe es sich nicht um Versehen, sondern um regelmäßige Vorfälle gehandelt. Der Inhalt der Dokumente sei unbekannt – es könne sich auch um Notizen Trumps handeln. Doch auch die könnten von der Pflicht eines Präsidenten, Material aufzubewahren, betroffen sein.

Nach Ansicht von Fachleuten ist es ungewöhnlich, dass ein Präsident nicht nur umfänglich Dokumente vernichtet und mit sich nimmt, sondern dass das Nationalarchiv auch Monate lang mit seinen Anwälten verhandeln musste, um an die Boxen zu kommen. In diesem Umfang soll es das noch nicht gegeben haben. Im Abgeordnetenhaus kündigten die Demokraten unterdessen eine Untersuchung der Vorgänge an. Aus Trumps Umfeld hieß es gegenüber der „Washington Post“, hinter den Schredder-Aktionen hätten keine „dunklen Motive“ gestanden. Sprecher Taylor Budowich sagte, es handele sich bei der ganzen Geschichte um „Fake News“, die aus politischen Gründen gestreut würden.

Kritik gibt es mittlerweile auch an Haberman. Kollegen fragten sie bei Twitter, warum sie so lange gewartet habe, bevor sie die Vorgänge öffentlich machte, die ja immerhin gegen das Gesetz verstoßen. „Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber wenn Sie Kenntnis davon erhalten, dass jemand eine Straftat begangen hat, dann ist es wichtig, das FBI anzurufen und nicht, es für Ihr nächstes Buch aufzusparen“, schrieb etwa CNN-Kommentatorin Asha Rangappa. Und Journalist David Perry schimpfte: „Reporter, die Nachrichten für später zurückhalten, sollten gefeuert werden.“