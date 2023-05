Donald Trump in New Hampshire im April Bild: AFP

Donald Trump ist und bleibt Donald Trump – das ist wohl die Erkenntnis, die nach seinem ersten Auftritt in einer live übertragenen Fragestunde im Wahlkampf für die Präsidentenwahl 2024 zu ziehen ist. Rund eine Stunde beantwortete der frühere amerikanische Präsident Fragen der CNN-Journalistin Kaitlan Collins und der Zuschauer vor Ort in New Hampshire, dem Bundesstaat, in dem die ersten Vorwahlen im nächsten Januar stattfinden. Es ging unter anderem um die Präsidentenwahl 2020, um die kürzlich erfolgte Verurteilung wegen sexueller Nötigung in New York, um Unterstützung für die Ukraine und um das Abtreibungsrecht.

Trumps Auftritt unterschied sich kaum von denen, die er in den vergangenen Monaten abgehalten hat, seine Antworten kaum von dem, was er in den vergangenen zwei Jahren gesagt hat. Auf die Eingangsfrage, warum die Wähler ihn zurück ins Weiße Haus schicken sollten, legte er keine Ideen vor, die er während seiner zweiten Präsidentschaft verwirklichen möchte, sondern verwies auf die angeblich gefälschte Präsidentenwahl 2020.

Trump wiederholte immer und immer wieder die mehrmals widerlegten Behauptungen, während der Wahl 2020 habe es massiven Betrug gegeben, nur eine „sehr dumme Person“, könne das nicht erkennen. So erzählte er, Wahlurnen seien mit gefälschten Wahlzetteln gefüllt worden und Leute hätten mehrfach abgestimmt. Außerdem wiederholte er die Slogans, mit denen er vor seiner Wahl 2016 bei den Wählern gepunktet hatte: die Grenzen seien nicht sicher und das Land befinde sich in einem grauenhaften Zustand. „Wir sind wie ein Dritte-Welt-Land“, sagte er.

„Keine fairen Verfahren“

Im Zusammenhang mit der angeblich gefälschten Wahl lehnte er ebenfalls weiterhin jede Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol in Washington ab. Tausende seiner Anhänger waren am 6. Januar 2021 nach einer Rede Trumps in das Parlament eingedrungen, um die Zertifizierung des Wahlsieges von Joe Biden zu verhindern. Er habe in den Tagen vor der Kundgebung vor dem Weißen Haus seine Anhänger aufgefordert, friedlich zu bleiben und auch während der Ereignisse unter anderem auf Twitter dazu aufgerufen. Er hatte sogar einen Ausdruck seiner Tweets dabei, den er in die Kamera zeigte. Warum seine Reaktion währende der Ereignisse jedoch lange auf sich warten ließ, wollte er nicht erklären.

Darüber hinaus kündigte er an, „einen großen Teil“ der wegen der Ausschreitungen Verurteilten zu begnadigen, sollte er abermals gewählt werden. Diese seien momentan „in der Hölle“, sagte er, obwohl darunter „gute Menschen“ seien, Feuerwehrmänner, Polizisten und andere. Die Begnadigung von Mitgliedern der rechtsextremen Miliz „Proud Boys“, die vor wenigen Tagen wegen „aufrührerischer Verschwörung“ in Washington verurteilt wurden, wollte er nicht ausschließen. Er müsse die Fälle prüfen. In Washington könne man aber sowieso kein faires Verfahren bekommen, sagte er.

Das sei im Übrigen auch in New York nicht möglich. Dort war der frühere New Yorker Immobilienunternehmer am Dienstag wegen sexueller Nötigung und Verleumdung verurteilt worden, der Schriftstellerin E. Jean Carroll fünf Millionen Dollar Schadenersatz zu zahlen. Trump blieb jedoch bei seiner Verteidigungslinie, dass er die Frau nicht kenne: „Ich schwöre auf meine Kinder – was ich nie tue –, dass ich die Frau nicht kenne, nie gesehen, nie getroffen habe“, sagte Trump. Er bezeichnete sie unter dem Gelächter des Publikums, das aus Republikanern und den Republikanern zugewandten unabhängigen Wählern bestand, als „Irre“ („whack job“). Das Ganze sei eine erfundene Geschichte.

Führung des Landes als „Idioten“ bezeichnet

Auch was die amerikanische Unterstützung für die Ukraine anging, setzte Trump auf alte Stichpunkte. Die EU müsse viel mehr tun, und vor allem der Ukraine viel mehr zahlen, verlangte er. Die Vereinigten Staaten würden Billionen für ein weit entferntes Land ausgeben, die europäischen Staaten dagegen nur ein Bruchteil davon. Er sagte: „Die lachen über uns.“ Das Ganze wäre auch nie passiert, wenn er noch Präsident gewesen wäre, zeigte er sich überzeugt. Sollte er die Wahl gewinnen, würde er den Krieg in 24 Stunden beenden, so Trump. Er würde sich mit dem russischen Präsidenten Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen und eine Lösung finden. Deshalb sei es auch nicht hilfreich, Putin jetzt als Kriegsverbrecher zu brandmarken, denn dann würde er aus Angst vor einer Verhaftung nur weiterkämpfen wollen.