CPAC-Treffen in den USA : Wie Trump seine Anhänger anstachelt

In seiner Abschlussrede beim Treffen der Rechtskonservativen in Amerika ätzt Donald Trump gegen die angebliche „Gender-Ideologie“ und Transmenschen. Und trifft bei den Zuschauern damit genau den richtigen Nerv.

Donald Trump beim CPAC-Treffen der Rechtskonservativen Amerikas am Samstag in Dallas in Texas. Bild: Reuters

Bis Donald Trump den Nerv der Zuschauer zum ersten Mal richtig trifft, dauert es mehr als eine Stunde. Es ist das lauteste Thema dieser Tage, das seine Anhänger von den Stühlen treibt, sie mehrmals ausdauernd applaudieren lässt: die angebliche „Gender-Ideologie“. Seit Donnerstag haben sich die Redner auf dem CPAC-Treffen der Rechtkonservativen Amerikas daran abgearbeitet. Immer wieder haben sie höhnisch in die Menge gerufen, was ihre Pronomen seien: „Leck mich am Arsch“ und „USA“, etwa. Eigentlich geht es dabei darum, dass Personen so äußern, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden möchten. Etwa solche, die sich mit keinem der binären Geschlechter identifizieren.

Als Trump als Schlussredner am Samstagabend bei dem Thema einsteigt, – wenn auch ohne sich in die Reihe der Pronomen-„Witze“ einzureihen“ – toben seine etwa tausend Anhänger erwartungsgemäß. Die amerikanische „Jugend“ ist das Reizwort der dreitägigen Veranstaltung. Man müsse „die Macht von den linken Verrückten zurückerobern, die unsere Jugend indoktrinieren“, sagt Trump. Er spricht von „marxistischen Lehrerverbänden“. Das Schulgebet sei verboten, Drag-Shows aber überall. „Man kann die Bibel nicht lehren, aber man kann Kindern beibringen, dass Amerika böse ist und dass Männer schwanger werden können.“

Kampf gegen Trans- und LGBTQ-Rechte

Spätestens jetzt hat Trump die Aufmerksamkeit der allermeisten. Tausend seiner Anhänger haben sich im Ballsaal des Hilton-Hotels versammelt, viele tragen die typischen roten Kappen mit dem „Make America Great Again“-Schriftzug auf dem Kopf und die amerikanische Flagge in allen denkbaren Varianten auf Kleidungsstücken am Körper. Der Saal ist so voll wie nie seit Beginn der Konferenz am Donnerstag, doch in den hinteren Reihen gibt es noch freie Plätze.

Republikaner und Evangelikale haben sich aktuell den Kampf gegen Trans- und LGBTQI-Rechte auf die Fahnen geschrieben. So verabschiedeten die Republikaner in Texas nach einem Parteitag Ende Juni eine Resolution, in der Homosexualität als „abnormale Lebensweise“ bezeichnet wurde und die sich gegen „alle Bemühungen zur Anerkennung der Transgender-Identität“ wandte. Darüber hinaus forderten die texanischen Republikaner das Verbot geschlechtsangleichender Behandlungen für alle Personen unter 21 Jahren. Anfang hatte der texanische Gouverneur Greg Abbott Anzeigen wegen Kindesmissbrauchs gegen Eltern durchsetzen wollen, die ihren Trans-Kindern möglicherweise eine geschlechtsangleichende medizinische Versorgung zukommen lassen. Das wurde vor Gericht vorläufig gestoppt. Mehrere Schulen im ganzen Land haben Bücher mit LGBTQ-Bezug verboten.

Auch Trump sagt, im ganzen Landmüsse es strenge Verbote für die Vermittlung unangemessener“ Inhalte an Schulkinder geben, die Recht von Eltern müssten verteidigt werden. „Kein Lehrer sollte unseren Kindern ohne elterliche Zustimmung etwas über Transgender beibringen dürfen“, sagt Trump, und erntet dafür laut Zustimmung. Es müsse im ganzen Land „strenge Verbote für die Vermittlung unangemessener“ Inhalte geben. Schließlich schließt sich Trump der Forderung seiner damaligen Bildungsministerin Betsy Devos von vor einigen Wochen an: „Wir sollten das Bildungsministerium abschaffen.“

Lauter hätte der Jubel des Publikums kaum sein können, hätte Trump seine abermalige Kandidatur für die Präsidentenwahl 2024 angekündigt – was er an diesem Abend nicht tut. Stattdessen belässt er es abermals bei einer Anspielung. Er sagt: „Vielleicht müssen wir es noch mal tun.“ Er könne nicht zu Hause bleiben, „weil ich mein Land und die Menschen liebe“. In einer anonymen Online-Umfrage bei der CPAC haben sich 69 Prozent für Trump als Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen – weit vor Ron de Santis, dem Gouverneur aus Florida, mit 24 Prozent Zustimmung.

Am Samstagabend erwähnt Trump alle üblichen Aufregerthemen: die angebliche „Invasion“ von Migranten aus Mexiko, die vermeintlich gestohlene Präsidentenwahl, die Kriminalität in Städten. Auf einem Einspieler zu Beginn sagt er: „Wir sind eine Nation im Niedergang“, Amerika sei eine „scheiternde Nation“. Auf den Bildschirmen läuft ein Schwarz-Weiß-Video. Es geht um die Inflation, die hohen Energiekosten, um den Abzug aus Afghanistan und die angebliche juristische Verfolgung politischer Gegner in Amerika. „Wir sind eine Nation, in der die freie Meinungsäußerung nicht mehr erlaubt ist“, hören die Zuschauer Trump sagen. „Wir sind eine Nation, die der Freiheit und dem Glauben feindlich gesinnt ist.“

Nach zweieinhalb Minuten wechselt das Video zu Farbaufnahmen. Jetzt verspricht Trump, schon bald „werden wir wieder großartig sein“. Kein Berg könne nicht erklommen, kein Sieg nicht errungen werden. „Wir werden nicht nachgeben“, sagt er, „wir werden niemals nachgeben“. Es seien Tyrannen, die man bekämpfe.