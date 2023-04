Als einer der Anwälte des Wahlmaschinen-Unternehmens Dominion am Dienstagnachmittag vor die Presse trat, zitierte er einen Satz von vor zwei Jahren. „Die Wahrheit ist entscheidend. Lügen haben Konsequenzen“, sagte Justin Nelson vor dem Gericht in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Genau so hatte es auch in Punkt sieben der Verleumdungsklage geheißen, die das Unternehmen im März 2021 gegen den Sender Fox News eingereicht hatte. Nur dass der Anwalt nun plötzlich von einer „historischen Einigung“ berichten konnte: Fox News werde im Fall der absichtlich falschen Berichterstattung über angebliche Manipulation der Wahlmaschinen zugunsten Joe Bidens 787,5 Millionen Dollar Dominion Voting Systems zahlen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Wenige Stunden zuvor erst waren die Geschworenen für den Prozess ausgewählt worden – die Eröffnungsplädoyers sollten schon laufen, als die außergerichtliche Einigung bekannt wurde. Sie sei nur Minuten vor der Bekanntgabe unterschrieben worden, sagte Nelson. Es ist der teuerste bekannte Vergleich, an dem je ein amerikanisches Medienunternehmen beteiligt war.

Die Präsidentenwahl war gut vier Monate vorbei, als das Wahlmaschinen-Unternehmen mit Hauptsitz in Colorado die Verleumdungsklage gegen Fox News einreichte. Man habe Dominion „absichtlich und fälschlicherweise“ für Trumps Wahlniederlage verantwortlich gemacht und als „Bösewicht“ dargestellt, hieß es damals. Die Lügen seien in Kauf genommen worden, weil sie „gut für das Geschäft“ waren. Dominion, laut der gemeinnützigen Organisation Verified Voting zweitgrößter amerikanischer Anbieter für Wahl-Technologie, bediente 2020 28 von 50 amerikanischen Bundesstaaten.

„Kristallklar, dass Aussagen nicht wahr sind“

In den Vereinigten Staaten wegen Verleumdung zu klagen ist schwierig. Neben dem Nachweis falscher Angaben muss auch bewiesen werden, dass diese böswillig gemacht wurden und Schaden angerichtet haben. Festzustellen, ob Fox News böswillig gehandelt habe, wäre die Aufgabe der Geschworenen gewesen. Doch in diesem Fall brauchte es keinen Prozess. Richter Eric Davis äußerte schon vorher, es sei „kristallklar, dass keine der Aussagen in Bezug auf Dominion über die Wahlen 2020 wahr ist“. Tausende Seiten von Dokumenten legten nach und nach offen, wie Fox News mit dem Narrativ des Wahlbetrugs spielte – wohl wissend, dass dies nicht der Wahrheit entspricht.

So hatte der prominenteste Moderator von Fox News, Tucker Carlson, im Fernsehen etwa Wahlbetrug angeprangert. In Nachrichten an Mitarbeiter aber ließ er sich über das „dumme“ Publikum aus und nannte Trump eine „dämonische Kraft“. Im März war durch ein Gerichtsdokument außerdem bekanntgeworden, dass Konzerngründer Rupert Murdoch „ernsthafte Zweifel“ an der These der manipulierten Wahlmaschinen hatte. In der Aussage unter Eid gab Murdoch jedoch an, er habe die Verbreitung dieser Erzählung trotzdem nicht gestoppt.

Dominions Anwalt Nelson sprach am Dienstag von einer „Flut an Lügen“, die über das Unternehmen und die Wahl verbreitet worden sei. Sie habe ein „alternatives Universum von Verschwörungstheorien“ geschaffen und Amerika „schweren Schaden“ zugefügt. Unter dem Vorwurf des Wahlbetrugs hatten am 6. Januar 2021 Hunderte Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt und versucht, die friedliche Amtsübergabe an Biden zu verhindern. Die Erzählung vom Wahlbetrug ist bis heute eines der wichtigsten Themen Trumps, der seine Kandidatur für die Präsidentschaft 2024 schon bekanntgegeben hat.

Fox News berief sich angesichts der Klage darauf, man habe bei der angeblichen Wahlfälschung nur über Behauptungen von Trump-Mitarbeitern berichtet. Dies sei durch den ersten Verfassungszusatz geschützt und die Klage ein Angriff auf die Pressefreiheit. Dominion-Anwalt Nelson hob am Dienstag dagegen die Bedeutung der Einigung hervor: „Das ist das allererste Mal, dass jemand den Preis für seine Lügen über die Wahl 2020 bezahlt hat und darauf sind wir sehr stolz.“

„Haben Geld und Rechenschaft verdient“

Dominion hatte es darauf angelegt, Fox News schon vor einem Verfahren unter möglichst großen Druck zu setzen. Ziel dürfte dabei neben der Wiederherstellung des eigenen Rufs eine hohe Abfindung gewesen sein. Ursprünglich hatte das Unternehmen 1,6 Milliarden Dollar Schadensersatz gefordert, gut das Doppelte des finalen Betrags. Die Entscheidung der Jury in einem Prozess hätte es unwahrscheinlicher machen können, einen so hohen Schadensersatz zu bekommen. Dominion beruft sich dabei jedoch auf gescheiterte Verträge und eine schwierigere Auftragslage durch die Verleumdung von Fox News. Ein Anwalt sprach am Dienstag von der „Hölle“, durch die Dominion und seine Mitarbeiter gegangen seien. Sie hätten „Geld und Rechenschaft verdient, und das haben wir von Fox bekommen“.

Auch Geschäftsführer John Poulos zeigte sich gegenüber Journalisten zufrieden. ,Fox habe „zugegeben, Lügen über Dominion verbreitet zu haben“. Der verheerende Schaden, der dabei entstanden sei, könne jedoch nicht wiedergutgemacht werden. „Eine wahrheitsgemäße Berichterstattung der Medien ist für unsere Demokratie unerlässlich.“ Nicht Teil der Einigung soll ein öffentliches Schuldeingeständnis über die Lügen auf Fox News sein. Der Deal erspart es dem Sender, dass einige der bekanntesten Moderatoren in den Zeugenstand gerufen werden und nach Stand der Dinge unangenehme Befragungen über sich ergehen lassen müssen. Bislang hat Fox News keine personellen Konsequenzen aus den Veröffentlichungen im Zuge der Klage gezogen, weder in der Führungsriege noch in der Redaktion.

In einer Reaktion des Senders hieß es, man freue sich über die Einigung und erkenne an, dass „bestimmte Behauptungen über Dominion falsch“ gewesen seien. Die Entscheidung, den Streit beizulegen, solle „das anhaltende Engagement von Fox für die höchsten journalistischen Standards“ widerspiegeln. Man hoffe, dass die gütliche Einigung es dem Land ermögliche, „diese Angelegenheit“ anstelle eines erbitterten Prozesses „hinter sich zu lassen“.