Neues Bollwerk : Dominikanische Republik beginnt mit Bau von Grenzmauer zu Haiti

Der Präsident der Dominikanischen Republik Luis Abinader (L) beim Spatenstich der Grenzmauer zu Haiti am 20. Februar 2022. Bild: EPA

Die Dominikanische Republik hat zum Stopp der illegalen Einwanderung aus Haiti mit dem Bau einer Mauer entlang der gemeinsamen Grenze begonnen. „Der Nutzen für beide Nationen wird von großer Bedeutung sein“, sagte der dominikanische Präsident Luis Abinader am Sonntag beim Spatenstich rund 230 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Santo Domingo. Die Grenzmauer werde den Schmuggel von Handelswaren und Waffen eindämmen und zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in beiden Ländern beitragen. Die erste Phase des Projekts werde spätestens in neun Monaten abgeschlossen sein. Entlang des 164 Kilometer langen und 3,9 Meter hohen Bollwerks sollen nach Angaben der dominikanischen Regierung 70 Wachtürme gebaut werden, Kameras mit Gesichtserkennungssoftware, Bewegungssensoren und Drohnen dienen der Grenzsicherung.

Zwischen den beiden Nachbarländern der Karibikinsel Hispaniola gibt es seit Jahren Spannungen. Die Länder haben eine gemeinsame Grenze mit einer Länge von rund 392 Kilometern. Das von Kriminalität geplagte Haiti ist eines der ärmsten Länder Amerikas, während die Dominikanische Republik in den letzten Jahrzehnten dank politischer Stabilität und Tourismus zu Wohlstand gekommen ist. Viele Haitianer flüchten, um in der Dominikanischen Republik Arbeit zu finden.