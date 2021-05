Kritik an Corona-Politik : Cummings Abrechnung mit der Regierung Johnson

Als Dominic Cummings am Mittwoch vor dem Unterhausausschuss erschien, wie immer in einem aufgeknöpften weißen Hemd, begann er mit einer Entschuldigung. „Die Wahrheit ist, dass ranghohe Minister, Beamte und Berater wie ich katastrophal unter den Maßstäben geblieben sind, die die Öffentlichkeit von der Regierung in einer Krise wie dieser erwarten darf.“ Mit brüchiger Stimme sagte er den Familien, die Angehörige durch das Coronavirus verloren hätten, wie leid ihm es ihm tue, dass Fehler gemacht worden seien, auch von ihm selbst.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Das war nicht der Dominic Cummings, den viele erwartet hatten. Der frühere, inzwischen in Ungnade gefallene Chefberater des britischen Premierministers trat nicht so sehr als Racheengel auf, sondern als Büßer in eigener Sache. In den mehr als fünf Stunden, die er dem Gesundheits- und Wissenschaftsausschuss Rede und Antwort stand, präsentierte er seinen ehemaligen Chef nicht gerade in glänzendem Licht, aber Boris Johnson war nicht das Zentrum seiner Attacken. Dort standen der Gesundheitsminister, Matt Hancock, und noch mehr das Regierungssystem als Ganzes. „Was wir erlebt haben, ist ein klassisches Beispiel von abgeschlossenem Gruppendenken“, sagte er.