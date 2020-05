Trotz Corona-Affäre : Der Mann, auf den Boris Johnson nicht verzichten will

Boris Johnsons Chefberater Dominic Cummings verlässt am Montag sein Haus in London. Bild: dpa

Margaret Thatchers Ermahnung, dass „Berater beraten und Minister entscheiden“, deutet darauf hin, dass es schon früher nicht so einfach war mit den Leuten im politischen Hintergrund. So mancher Regierungsberater erlangte auf der Insel kultähnlichen Status und machte selbst Minister zu Zwergen: von Tony Blairs „Spindoctor“ Alistair Campbell bis zu David Camerons „Special Advisor“ Steve Hilton. Doch Dominic Cummings stellte in den zehn Monaten, die er Boris Johnson nun berät, alle Rekorde ein. Sein Haus in London ist stets von Kamerateams belagert. Jedes Wort von ihm, und sei es noch so banal, landet auf der politischen Goldwaage. Sogar ein Spielfilm wurde über ihn gedreht. Und am Montag ging er als erster Berater in die Geschichte ein, der eine live übertragene Pressekonferenz im Garten der Downing Street gab.

In der Regel werden politische Berater dafür bezahlt, dass sie der Regierung zuarbeiten. Im Falle Cummings sind es die Minister, die für den Berater schuften. Ein Kabinettsmitglied nach dem anderen schickte Johnson in den vergangenen Tagen in den Ring, um Cummings herauszuboxen. Am Sonntag stellte sich auch der Premierminister hinter seinen Berater und wies Rücktrittsforderungen zurück. Aber die Empörung über Cummings hielt an, und so wurde entschieden, dass sich die Hauptperson in diesem Corona-Nebendrama persönlich zu dem Vorwurf äußern soll, die Verhaltensauflagen verletzt zu haben.

Eine halbe Stunde ließ er sein Publikum im Garten warten, dann setzte sich Cummings an einen Tisch, das weiße Hemd weit aufgekrempelt. Er erzählte eine lange Geschichte, in der er fortan „schwierige Entscheidungen in komplexen Situationen“ treffen musste. Als seine Frau Ende März Corona-Symptome entwickelte und er selbst mit einer Ansteckung rechnen musste, packte er sie und den vier Jahre alten Sohn ins Auto und fuhr aus London fast 500 Kilometer in den Norden, ins Haus seiner Eltern in der Grafschaft Durham.

Dort standen zwei Nichten bereit, sich notfalls um das Kleinkind zu kümmern. Die Familie konnte sogar ein eigenes kleines Haus auf dem Bauernhof beziehen und sich so isolieren. Er habe versucht, sich verantwortlich zu verhalten und die Risiken für andere zu minimieren, hob er immer wieder hervor. Ob der Trip einer Verletzung der Auflagen gleichkommt, bleibt eine Frage der Interpretation. Viele Briten hatten die „Stay at Home!“-Anweisung der Regierung sehr wörtlich genommen und das Haus selbst in Notfällen nicht verlassen. Aber Cummings kann sich auf das Kleingedruckte der Leitlinien berufen, wonach es erlaubt war, „gefährdete Personen“ zu versorgen, also auch Kleinkinder.

Selbst wenn man Cummings Geschichte misstraut und den Tatbestand der Regelverletzung für gegeben hält, lässt sich kaum der Aufschrei erklären, der in den vergangenen Tagen durchs Land gegangen ist. Nicht nur Politiker und Kommentatoren, auch Professoren und Kirchenvertreter verstärkten den Chor derer, die nach Cummings Entlassung riefen. Er habe der Glaubwürdigkeit der Regierung geschadet und bewiesen, dass es ein Recht für die einfachen Leute gebe und ein anderes für Privilegierte, klagte die Opposition. Ein Verhaltensforscher an der schottischen St.-Andrews-Universität sprach sogar von einer „katastrophalen Untergrabung aller Anstrengungen“, die Infektion zu bekämpfen. Eine Folge sei, dass die Maßnahmen nun weniger effektiv seien und mehr Menschen stürben. So laut und maßlos wirkten die Vorwürfe, dass sich zumindest bei manchen der Eindruck einstellte, als bräche sich da eine über Jahre aufgebaute Antipathie Bahn.