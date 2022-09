„Dingos sind nicht das, was wir am meisten brauchen“

Kiews Außenminister Kuleba : „Dingos sind nicht das, was wir am meisten brauchen“

Dmytro Kuleba am 10. September in Berlin Bild: Reuters

Herr Minister, die militärische Lage Russlands hat sich verschlechtert. Gibt es jetzt Anzeichen für Verhandlungsbereitschaft in Moskau?

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Der Beschuss eines Staudamms in ­Krywyj Rih am Mittwochabend zeigt, dass Russland, ganz im Gegenteil, in der Kriegführung immer mehr rote Linien überschreitet. Dieser Angriff hatte keinen militärischen Zweck. Er richtet sich nur gegen die Zivilbevölkerung. Wenn jetzt russische Vertreter etwas über Friedensverhandlungen sagen sollten, sollten wir nicht überstürzt positiv reagieren, sondern schauen, was ihre wahren Absichten sind. Russland hat die Ukrainer und alle so oft getäuscht, dass wir sehr vorsichtig sein sollten.

Wer könnte jetzt ein Vermittler sein?

Ich glaube, dass die meisten, die sich als mögliche Vermittler bezeichnet haben, das tun, um sich selbst von diesem Konflikt zu distanzieren. Um eine Rechtfer­tigung dafür zu haben, ihre Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten. Dann heißt es: „Wir können die Ukraine nicht unterstützen, weil wir eine Rolle als Vermittler einnehmen wollen.“

Wie bewerten Sie derzeit den deutschen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine? Sie wollen Leopard-Panzer, Berlin liefert Dingo-Fahrzeuge.

Wenn wir von Deutschland sprechen, sollten wir auch von den Niederlanden sprechen. Denn die wichtigste Lieferung Deutschlands geschah zusammen mit seinem Nachbarland: Es ging dabei um Panzerhaubitzen. Wir sind dafür sehr dankbar. Wenn Sie in einem Krieg kämpfen, wird jede Hilfe gebraucht. In diesem Fall wurde unsere Bitte erfüllt. Aber es ist für uns ein Rätsel: Jetzt fragen wir nach Leopard-Panzern oder Marder-Panzern, und Deutschland liefert die gepanzerten Fahrzeuge des Typs Dingo. Auch das ist hilfreich, und wir sind dankbar dafür. Aber das ist nicht das, was wir im Kampf am meisten brauchen. Woran hakt es? Wo ist das Problem? Warum können wir nicht das bekommen, was wir brauchen und wo­rüber Deutschland verfügt? Ich habe den Eindruck, in Berlin steht eine Art Waffenmauer. Ich denke, für den ­Bun­deskanzler ist die Zeit reif, diese Mauer einzureißen. Das ist unser Gefühl. Auch wenn die Ausbildung der Soldaten für Leopard-Panzer länger dauern würde: Diese Panzer würden in zwei, drei Mo­naten auf dem Schlachtfeld gebraucht. Die Entscheidung dafür müsste jetzt fallen.

Mehr zum Thema 1/

Haben die Deutschen, Ihrem Eindruck nach, besondere Hemmungen, Panzer zu liefern, die auf russische Soldaten schießen würden?

Wir können es uns nicht leisten, hier sentimental zu sein. Wenn deutsche Panzerhaubitzen, bedient von ukrainischen Soldaten, in der Ukraine gegen die russische Armee kämpfen können, warum sollen deutsche Panzer das nicht können? Das Tempo unserer Gegenoffensive und die Zahl der Orte, die wir von den Besatzern befreien können, liegt allein an den Waffenlieferungen unserer Partner. Wir sind bereit zu kämpfen, trotz Erschöpfung und Verlusten.

Wie wird die Ukraine den Winter überstehen?

Die Ukrainer und die Einwohner des übrigen Europa sitzen auf dieser Winterreise in einem Boot. Sie in Deutschland haben die russische Energieerpressung, wir haben Raketeneinschläge, aber ich bin sicher: Wir werden diesen Winter zusammen überleben. Mit weniger Schaden als Präsident Putin erwartet. Die EU und Amerika helfen uns dabei am meisten, auch finanziell. Allerdings darf ich sagen, dass Amerika uns vor allem Zuschüsse gibt, während die EU es vorzieht, uns Kredite zu geben. Wenn also manche Populisten sagen, die EU würde den Ukrainern Geschenke machen, dann stimmt das nicht. Am Ende zahlen also wir für diese wertvolle Hilfe.

Fürchten Sie, dass Russland das Abkommen torpediert, das den Getreideexport der Ukraine per Schiff ermöglicht hat?

Ja, das wird er im November versuchen. Dann läuft das Abkommen aus und müsste verlängert werden. Die Länder in Afrika und Asien, die den größten Teil der Exporte bekommen, sollten da geschlossen auftreten. Wir sprechen verstärkt mit diesen Ländern. Ihr Verständnis für die Lage, dass hier Russland einen Nachbarn überfallen hat, wächst. Sie haben aus der Geschichte ein Verständnis dafür, was Invasionen bedeuten.