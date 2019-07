Verteilung auf EU-Länder : Wer nimmt die geretteten Flüchtlinge auf?

F.A.Z.-Sprinter : Eine gute und eine schlechte Nachricht

In der Ukraine setzt sich die Partei des neuen Präsidenten Selenskyj klar durch – doch der Erfolg hat einen Haken. Währenddessen steigt in Deutschland eine bestimmte Last immer weiter an. Alles, was wichtig ist, im F.A.Z.-Sprinter.