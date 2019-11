Diskussion über Militärbündnis : Die Nato ist ohne Führung

Dreißig Jahre sind eine lange Zeit. Eine ganze Generation ist seit dem Mauerfall erwachsen geworden. Wer damals geboren wurde, hat heute in vielen Fällen selbst schon Kinder. Aber die Diskussion über die Folgen des gewaltigen historischen Umbruchs, der mit der Öffnung der innerdeutschen Grenze begann, ist noch lange nicht beendet. Die Stich- und Reizworte sind bekannt, sie haben viele Reden und Aufsätze dieses Gedenkjahres geprägt: die immer noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West, heute mehr politisch als wirtschaftlich, und die Radikalisierung des öffentlichen Diskurses.

Letzteres ist keine deutsche Spezialität, wie ein Blick auf andere westliche Demokratien zeigt. Aber bei uns wird der neue Grundkonflikt zwischen liberal-weltoffenen und autoritär-nationalistischen Kräften zumindest zum Teil zwischen den beiden Landesteilen ausgetragen, die sich am 9. November 1989, ohne es zu wissen, auf einen gemeinsamen Weg begaben.

Deutschland ist mit der Wiedervereinigung größer geworden. Wie bei anderen Völkern hat das dazu geführt, dass sich das Land stärker mit sich selbst beschäftigt. Deshalb haben die Deutschen lange übersehen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Wegfall des Ost-West-Konflikts nicht das Ende der Geschichte waren, wie das ein übermütiger amerikanischer Politologe einmal behauptet hat.

Der Kalte Krieg war eine Sonderkonstellation, die viele der machtpolitischen Dynamiken unterdrückt hat, aus denen das internationale Geschehen eigentlich besteht. Der Führungsanspruch Chinas, der Revisionismus Russlands, der Zerfall Arabiens, der Rückzug Amerikas, der Sonderweg Großbritanniens – all das sind keine Betriebsunfälle der Weltpolitik, sondern ihr Normalfall: Kleine, mittlere und große Mächte ringen um Sicherheit, Wohlstand und Einfluss.

Der französische Präsident hat in dieser Woche mit harten Worten darauf aufmerksam gemacht, dass diese Umbrüche auch die Nato in Frage stellen, die so lange die militärische und weltanschauliche Klammer des Westens war. Da mag sich auch ein wenig das alte französische Bedürfnis nach strategischer Eigenständigkeit regen; Macron hat schon früher wie ein Gaullist geredet. Aber in der Sache hat er leider nicht unrecht: Trump und Erdogan haben das Bündnis schwer beschädigt. Dabei ist das Hauptproblem noch nicht einmal die fehlende Abstimmung, die er beklagt.

Das größte Problem der Allianz besteht darin, dass der amerikanische Präsident nicht mehr nur mit Worten, sondern auch mit Taten Zweifel an der Bündnistreue Amerikas sät. Dass er nicht reagierte, als die Saudis unter Beschuss gerieten, und dann die Kurden hängenließ, ohne mit der Wimper zu zucken, wirft die Frage auf, ob Trump einen Krieg führen würde, sollte ein Mitglied der Nato angegriffen werden. Für eine militärische Allianz ist das eine sehr abschüssige Bahn. Wenn der politische Wille zum Einsatz ihrer Kräfte nicht mehr erkennbar ist, verliert sie die Abschreckungswirkung. „Hirntot“, wie Macron sagt, ist die Nato nicht, denn sie unterhält noch viele Truppen. Aber führungslos ist sie derzeit schon.

Dass Bundeskanzlerin Merkel der Einschätzung des französischen Präsidenten so schnell widersprochen hat, bringt vor allem die prekäre Lage Deutschlands zum Ausdruck. Die beiden anderen europäischen Mittelmächte sind dank Atomwaffen und einer anderen militärischen Tradition nicht ganz so abhängig vom Schutzschirm der Nato wie die Bundesrepublik. Aber man sollte sich da nichts vormachen: Trumps irrlichternde Außenpolitik kommt keineswegs aus dem Nichts. Seit vielen Jahren gibt es in Washington eine Diskussion darüber, dass die wahre Herausforderung China sei. Europa wird im strategischen Denken Amerikas nie wieder die gleiche Rolle spielen wie im Kalten Krieg.

Was Annegret Kramp-Karrenbauer dazu in München gesagt hat, weist in die richtige Richtung: Deutschland muss mehr für seine Verteidigung tun (und ausgeben) und sich international stärker engagieren. Die sicherheitspolitische Grundsatzrede der Verteidigungsministerin hob sich vor allem in einer Hinsicht wohltuend vom bisherigen Gerede über die „größere Verantwortung“ ab, die Deutschland übernehmen solle: Sie strich heraus, dass der Einsatz militärischer Mittel sich an den Interessen des Landes orientieren müsse. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. In der moralisch aufgeladenen Debatte in Deutschland geht sie aber meist völlig unter.

Mit ihrem Vorschlag für eine Sicherungsmission in Nordsyrien hat Kramp-Karrenbauer kürzlich selbst dargelegt, wie eine solche Haltung in der Praxis aussehen könnte. Dass ihr Vorstoß in Berlin sofort kaputtgeredet wurde, zeigt, wie wenig sich das Denken vieler deutscher Außenpolitiker in den vergangenen dreißig Jahren weiterentwickelt hat.