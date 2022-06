Diplomatie-Offensive in Nahost : Türkei und Saudi-Arabien rücken zusammen

Vor Bidens Nahostreise im Juli sortieren sich alte und neue Allianzen in der Region. Der saudische Kronprinz Muhammad Bin Salman – lange geächtet wegen des Mordes an dem Journalisten Khashoggi – öffnen sich wieder die Türen.

Normalisierung liegt in der Luft im Nahen und Mittleren Osten – nicht nur was Israel und seine arabischen Partner betrifft, sondern auch mit Blick auf andere Länder, zwischen denen es vor nicht langer Zeit noch mächtig gekracht hat. So tourt der saudische Kronprinz Muhammad Bin Salman derzeit durch die Region. Nach Stationen in Kairo und Am­man, wo er Investitionen in Milliardenhöhe zusagte, traf er am Mittwoch in Ankara ein.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vorab verlauten lassen, die Gespräche mit dem De-facto-Führer Saudi-Arabiens sollten dazu beitragen, die bilateralen Beziehungen auf ein „viel höheres Niveau“ zu heben. Ein ranghoher türkischer Offizieller sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Ankara erhoffe sich eine „vollständige Normalisierung und eine Wiederherstellung (des Zu­stands) der Vorkrisenzeit“.

Das bezog sich auf die starken Spannungen, die zwischen beiden Ländern bis vor Kurzem herrschten. Sie gehen auf die Zeit des „Arabischen Frühlings“ zurück, verstärkten sich jedoch, nachdem ein saudisches Kommando im Herbst 2018 in Istanbul den Journalisten Jamal Khashoggi grausam ermordet hatte. Prinz Mu­­hammad, nach Meinung vieler der Auftraggeber der Aktion, war da­nach eine Zeit lang Persona non grata, der heutige amerikanische Präsident Joe Biden bezeichnete ihn 2019 sogar als „Paria“.

Nun will jedoch auch Biden nach Saudi-Arabien reisen und den Thronfolger treffen – angesichts des Ukrainekriegs benötigt der Westen die Unterstützung Riads. Erdogan hat es ihm schon im April vorgemacht, als er zum ersten Mal seit fünf Jahren das Königreich besuchte und den Kronprinzen dort öffentlich umarmte. Kurz zuvor war der Khashoggi-Prozess in der Türkei an die saudischen Behörden abgegeben worden.

Die Reise und nun Prinz Muhammads Gegenbesuch sind Bestandteil einer türkischen Charmeoffensive. Das Land steckt weiter in einer schweren Wirtschaftskrise, in der saudische Investitionen helfen könnten. Zudem hat Erdogan erkannt, dass er sich mit seiner aggressiven Politik in eine Sackgasse manövriert hat. So bemüht er sich, die strapazierten Beziehungen auch zu weiteren Ländern zu verbessern: den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägyp­ten und Israel.

Spekulationen über Luftverteidigungspakt gegen Iran

An diesem Donnerstag will der israelische Außen­minister Jair Lapid, ungeachtet der Regierungskrise zu Hause, in Ankara sein türkisches Gegenüber Mevlüt Cavusoglu treffen – auch dies die Erwiderung eines türkischen Be­suchs vor wenigen Wochen. Zuvor hatte Erdogan monatelang offen um den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog gebuhlt, bis dieser schließlich nachgab. Im März wurde Herzog im Präsidentenpalast mit Prunk und Protz empfangen.

Bei Lapids Treffen mit Cavusoglu wird es um das Thema gehen, das bei all der Reisediplomatie in diesen Wo­chen eine große Rolle spielt: Iran. Israel hat seine Bürger vergangene Woche vor Reisen in die Türkei gewarnt, aufgrund von Erkenntnissen über iranische Terrorzellen dort, die es auf israelische Urlauber abgesehen haben. Nach israelischer Ansicht ist die Gefahr keineswegs gebannt, auch wenn die Sicherheitsbehörden beider Länder offenbar gut zusammenarbeiten. Die Türkei bringt das insofern in eine unbequeme Position, als sie ihr ordentliches Verhältnis zu Teheran bewahren möchte.

Israel strebt unterdessen an, die Anti-Iran-Allianz auf eine breitere Basis zu stellen. Seit Monaten wird über die Einrichtung eines regionalen Luftverteidigungspakts spekuliert, um Raketen und Drohnenangriffe aus Iran abzuwehren. Zu Wo­chenbeginn verkündete Israels Verteidigungsminister Benny Gantz nun, er arbeite schon seit Längerem mit den USA an einer solchen „Middle East Air Defense“-Allianz (MEAD). Das Programm sei sogar schon einsetzbar „und hat bereits die erfolgreiche Abwehr iranischer An­griffsversuche auf Israel und andere Länder ermöglicht“, sagte Gantz. Er hoffe, während Bidens Besuch Mitte Juli könne man einen weiteren Schritt hin zu regionaler Zusammenarbeit unternehmen. Allerdings sind die arabischen Golfstaaten, anders als Israel, nicht gewillt, die Gegnerschaft mit Iran auf die Spitze zu treiben. Im Gegenteil suchen Saudi-Arabien und die VAE auch im Verhältnis mit Teheran nach ein bisschen Normalisierung.