Trotz der Pandemie dürfe der Kampf gegen den Terrorismus nicht ruhen, betont der Kommandant. Im vergangenen Frühjahr sah es aber ganz so aus, als hätte das Coronavirus den Flugzeugträger außer Gefecht gesetzt. Mehr als 1000 Besatzungsmitglieder steckten sich an, die Charles de Gaulle musste frühzeitig den Heimathafen von Toulon anlaufen. Die Nation fühlte sich blamiert, schließlich zählt der Flugzeugträger zur „Force de Frappe“, der französischen Nuklearstreitkraft. Die Nationalversammlung stellte die Verteidigungsministerin zur Rede, es laufen noch mehrere Untersuchungen. Kommandant Pinget geriet in die Kritik, weil er sich anders als der amerikanische Kommandant der USS Theodore Roosevelt nicht zugunsten der Besatzung mit seinen Vorgesetzten angelegt hatte. „Es war wirklich eine Erfahrung, auf die wir alle gern verzichtet hätten“, sagt Pinget, der selbst erkrankte. Mehr will er dazu nicht sagen. Derzeit erhalten alle Besatzungsmitglieder eine Impfdosis. Denn auch wenn der Träger das größte Schiff der französischen Flotte ist: Beim Platzmangel an Bord fällt es schwer, die Abstandsregeln einzuhalten.

Im Heimathafen am Marinestützpunkt in Toulon ist man eigentlich daran gewöhnt, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. „Es gibt keine Panne und keinen Defekt, an den wir nicht gedacht hätten“, sagt Chefmechaniker Xavier (in der französischen Marine dürfen nur die Kommandanten mit vollem Namen genannt werden). Er streicht über einen Rafale-Motor. Zwanzig Ersatzmotoren werden an Bord geladen, damit keiner der Rafale-Kampfjets während der 45-Tage-Mission ins östliche Mittelmeer und in den Indischen Ozean ausfällt. Auch andere Ersatzteile werden auf Vorrat gehortet. Zu Hilfe kommen den Mechanikern dabei die digitalen Wartungsprogramme, die nach jedem Flug der Rafale-Jets melden, welches Teil der Pflege oder Reparatur bedarf. Die deutsche Marine, die ihre Beteiligung an der EU-Überwachungsmission Irini im Mittelmeer zu Jahresbeginn vorerst einstellen musste, weil der letzte verfügbare Seefernaufklärer defekt ist, dürfte von solchen Verhältnissen nur träumen.