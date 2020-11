Aktualisiert am

Europa sucht seine Rolle in der digitalen Welt

„Digitale Souveränität“ : Europa sucht seine Rolle in der digitalen Welt

Die Europäische Union muss stärkere Anstrengungen unternehmen, um eine „Digitale Souveränität“ zu erreichen. In einem inoffiziellen Positionspapier („Non-Paper“) zur Cyberdiplomatie, das von den Außenministerien Deutschlands und Frankreichs gemeinsam mit Estland, Polen, Portugal und Slowenien verfasst wurde, wird die virtuelle Welt als ein Schlüsselgebiet der europäischen Außenpolitik bezeichnet. Cyberdiplomatie müsse als ein wichtiges Instrument zum Erreichen der Ziele und Absichten der EU erkannt werden.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Das Positionspapier nimmt nicht nur die sicherheitspolitische Bedrohung durch immer häufigere Angriffsversuche im Internet in den Blick, sondern auch die Fragen, wer künftig Normen, Märkte und Macht in der digitalen Welt beeinflusst und bestimmt. Die Außenminister der EU werden sich in ihrer nächsten Brüsseler Runde mit diesen Fragen befassen.