Seit Wochen liegt die Ausfuhrgenehmigung für Leopard-Kampfpanzer vor und die Ukraine wartet auf die Lieferung. Doch mit wie vielen Einheiten kann das Land rechnen und woher kommen sie?

Oliver Kühn Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte ursprünglich angedacht, zwei Bataillone zur Verfügung stellen zu können. Das wären nach ukrainischer Rechnung rund 60 Panzer. Dazu wird es vorerst nicht kommen. Deutschland hat 14 Leoparden in der Ausführung 2A6 zugesagt, dazu kommen drei Exemplare desselben Modells aus Portugal. Polen hat die Federführung bei der Sammlung von Leopard 2A4 übernommen. Warschau selbst hat Kiew 14 Einheiten zugesagt, Kanada hat schon vier Panzer nach Polen gebracht und Norwegen will acht Panzer liefern. Zusätzlich will Oslo noch vier Spezialfahrzeuge, wie Bergepanzer oder Brückenlegepanzer abgeben.

Andere europäische Staaten, die ebenfalls Leoparden im Einsatz haben – Spanien, Finnland und Dänemark – haben bei einer Konferenz am Mittwoch in Brüssel keine Zusagen gemacht. Lediglich Schweden prüft das nach Angaben von Pistorius noch. Einem Angebot aus den Niederlanden, 18 Leopard 2A6 eines deutsch-niederländischen Bataillons zurückzukaufen und der Ukraine zu überlassen, hat die Bundesregierung in der Sache eine Absage erteilt. Dies würde die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr schwächen, sagte Pistorius. Auch die NATO-Staaten Griechenland und Türkei halten sich zurück. Beide sollen jeweils noch über hunderte Leoparden verfügen, wollen aufgrund der gegenseitigen Animositäten jedoch keine abgeben.

Pistorius sagte am Mittwoch in Brüssel, die deutschen Leoparden würden bis Ende März an Ort und Stelle sein. Der Zustand anderer Panzer sei „OK“, bedürfe aber noch einiger Arbeiten. Diese Panzer kämen dann „vielleicht vier Wochen später“.

Eines der größten Probleme wird die Versorgung mit Munition und Ersatzteilen sein. Die Niederlande wollen beispielsweise 20.000 Stück Panzermunition kaufen und der Ukraine spenden. Was die Wartung angeht, sagte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak in der vergangenen Woche, sein Land habe in dieser Hinsicht keine gute Erfahrung mit der deutschen Rüstungsindustrie gemacht. Pistorius äußerte, er wolle dazu auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende mit Vertretern der Industrie ins Gespräch kommen. Diese hat in Gestalt des Rüstungskonzerns Rheinmetall in den vergangenen Tagen bereits zugesagt, die Produktion von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard in Deutschland aufzunehmen. Laut Pistorius hat die Ukraine noch die Hälfte der gelieferten Munition für die 32 von Berlin abgegebenen Einheiten.

Mehr zum Thema 1/

Die Industrie wird außerdem mehr als 100 Leopard-1-Panzer für die Ukraine instand setzen. Rheinmetall kümmert sich um 88 ausgemusterte italienische Panzer und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft um 90 Exemplare aus dänischen Beständen. Wie viele Leopard 1 wirklich in die Ukraine kommen, ist unklar. Einige der Panzer werden als Materiallager für den Rest herhalten müssen. Eine Versorgung mit Munition und Ersatzteilen dürfte sich ebenfalls schwierig gestalten.