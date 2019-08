Die Zukunft des Westens : Nato und EU sind überflüssig

Aktualisiert am

Beide Bündnisse entstammen einer Welt, die vor dreißig Jahren versunken ist. Wer sich an sie klammert, verweigert sich der Gegenwart. Ein Gastbeitrag.

Bündnisse als Antworten auf die spezifischen Herausforderungen des Kalten Krieges: Die Flagge der Nato und der EU (links und Mitte) bei einer Veranstaltung im Auswärtigen Amt in Berlin Bild: dpa

Um den Westen steht es nicht gut. Im Herbst 2018 verglich der damalige britische Außenminister Jeremy Hunt die Europäische Union mit einem Gefängnis, in dem es zugehe wie in der untergegangenen Sowjetunion. Nur wenige Monate später drohte der amerikanische Präsident dem Nato-Partner Türkei die wirtschaftliche „Zerstörung“ an.

Kurz darauf überwarfen sich Frankreich und Italien, also zwei Mitglieder der Allianz und der EU, derart, dass Paris seinen Botschafter in Rom zur Berichterstattung zurückrief und damit zu einer Maßnahme griff, die einmal eine Vorstufe zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen gewesen ist.