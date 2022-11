Verhandlungen blockiert : Die Klimakonferenz geht in die Verlängerung

Mit sinkenden Erfolgsaussichten auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich wird die Kleidung der deutschen Verhandlungsführerin dunkler. Am Mittwoch war Außenministerin Annalena Baerbock in einem weißen Sommerkleid angereist, da hatten die Gespräche gerade Auftrieb erhalten durch ein klimafreundliches Kommuniqué der G-20-Staaten. Am Donnerstag war der Mut schon deutlich gesunken, da trug die Grünen-Politikerin Pistaziengrün.

Als am Freitag klar wurde, dass die zähen Verhandlungen bis zum Wochenende verlängert werden mussten, sah man sie in Dunkelbraun. Auch wirkte der Stoff dicker als zuvor: In den Gesprächen muss man sich nicht nur wegen hartnäckig blockierender Staaten wie China und Saudi-Arabien warm anziehen, sondern auch, weil riesige, stromfressende Klimaanlagen die Sitzungsräume stark herunterkühlen.

„Manche Punkte sind nach wie vor hochumstritten, die Positionen liegen doch deutlich auseinander“, sagte Baerbock. „Aber schlimmer als kein Ergebnis wäre ein Ergebnis, den Konsens von Glasgow und von Paris aufzuweichen, zu verwässern oder gar zurückzudrehen“, sagte sie mit Verweis auf die „COP“ genannten Konferenzen von 2021 und 2015. Beide Konferenzen hatten verschärfte Anstrengungen zum Klimaschutz verlangt.

In den nächtlichen Treffen von Donnerstag auf Freitag war es nur wenig vorangegangen. Die ägyptische Präsidentschaft hatte einen um die Hälfte auf zehn Seiten gekürzten Entwurf für eine Abschlusserklärung vorgelegt; der „Glasgower Klimapakt“ von 2021 kam mit acht Seiten aus. Bei den strittigen Punkten bietet der ägyptische Versuch einer „Mantelentscheidung“ wenig Neues. Das 1,5-Grad-Ziel wird bestätigt und wissenschaftlich untermauert. So kann keiner der fast 200 Unterzeichnerstaaten, die einstimmig entscheiden müssen, den Klimawandel leugnen.

Um den Pfad zu erreichen, will man die Emissionen schnell und stark verringern, auf schärfere nationale Minderungsbeiträge pochen und den Umbau zu sauberen Energien bis 2030 beschleunigen. Details dazu wurden aber nicht benannt. Immerhin: Rückschritte zu früheren Zusagen, die Baerbock fürchtet, soll es trotz der Energiekrise nicht geben. Die Staaten werden aufgerufen, mehr Tempo beim Herunterfahren („phase-down“) der Kohlenutzung zu machen.

Von einem Ausstieg („phase-out“) ist aber auch diesmal keine Rede, das hatten China und Indien in Glasgow verhindert. Allerdings bietet Delhi jetzt ein „phase-down“ für alle fossilen Träger an, was der Westen unterstützt. Bisher aber ist im Text nur die Rede davon, „ineffiziente Subventionen fossiler Brennstoffe im Einklang mit nationalen Gegebenheiten“ vernünftiger zu gestalten.

EU bietet an, Verluste und Schäden zu finanzieren

Die andere große Frage neben der Emissionsminderung ist der Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Dabei soll ein Fahrplan entstehen, um die Finanzierung der Folgenanpassung bis 2025 auf 40 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Auch ruft man alle Entwicklungsbanken auf, ihre Finanzierungen nach den Zielen des Pariser Abkommens von 2015 auszurichten.

Im Feld der klimabedingten Verluste und Schäden begrüßt man, dass es auf der COP-Agenda stehe, geht aber wiederum nicht in die Tiefe. Hier könnte es allerdings in den nächsten Tagen Bewegung geben. Sowohl Baerbock als auch EU-Klimakommissar Frans Timmermans gingen am Freitag auf China und die G-77-Gruppe der Entwicklungsländer zu. Sie boten an, sich an einem entsprechenden Fonds zu beteiligen.

Der Westen hat zwar Bauchschmerzen damit, weil der Aufbau eines solchen Geldtopfs lange dauert und vergleichbare Lösungen zu Missbrauch geführt haben. Lieber wäre es den Industriestaaten, vorhandene Kanäle zu nutzen und zu verbinden. Man hofft aber, dass Peking und der Rest im Gegenzug jetzt zugestehen, dass das Geld nur den am meisten bedrohten Ländern – Inseln und den am wenigsten entwickelten Staaten – zugutekommt. Auch müsse sich die Basis der Einzahler um die inzwischen reich gewordenen Länder verbreitern; damit sind etwa China und die Golfstaaten gemeint.

„Dies ist unser letztes Angebot“, sagte Timmermans. „Wenn unsere Schritte nach vorn nicht auf Entgegenkommen stoßen, werden wir scheitern.“ Er ist sich mit Baerbock einig darin, dass der Fonds nur kommen kann, wenn es auch beim Klimaschutz und der Anpassung vorangeht. „Unser Angebot gibt es nur im Paket“, so der EU-Kommissar. Die nationalen Minderungsbeiträge müssten aktualisiert, also erhöht werden, es bedürfe jährlicher Fortschrittsberichte dazu und einer Vereinbarung, dass der Treibhausgasausstoß spätestens 2025 seinen Höhepunkt erreichen werde. Ob sich andere Staaten darauf einlassen, blieb am Freitag offen.