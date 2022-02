Kiewer Schriftsteller zur Lage : „Die Ukrainer verteidigen ihr Recht auf Freiheit“

Wie sich Russlands Nachbarn fühlen : „Wir wissen nicht, wo die russischen Panzer anhalten“

Will Putin Europa zersetzen? Unsere Autorinnen und Autoren aus den Nachbarländern Russlands schildern, wie sie die bedrohliche Situation an der Grenze zur Ukraine wahrnehmen: in Finnland und Norwegen, im Baltikum, in Polen, Belarus, Georgien und in der Ukraine selbst.