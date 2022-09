Streitmacht der Ukraine : Die zweitstärkste Armee Europas

Aktualisiert am

Viele haben die Stärke der ukrainischen Streitkräfte unterschätzt. Dabei verfügt Kiew über eine große Zahl aktiver Soldaten, zudem stehen 900.000 Reservisten bereit. Mangel herrscht jedoch an anderer Stelle.

Stärker als gedacht: Ukrainische Soldaten, hier in der Region Donezk Bild: dpa

Die größte Armee Europas führt Krieg. Die Ukraine muss sich einer Übermacht erwehren, Russland hat – zumindest auf dem Papier – eine etwa viermal größere Armee als das angegriffene Land. Blickt man nicht auf die Ge­samtzahl der Soldaten, sondern auf einzelne Einheitentypen, ist der russische Vorteil oft noch eindeutiger. Mehr als sechs Monate verteidigt sich die Ukraine schon, auch wenn manche ihr Ende schon im Februar gekommen sahen. Wie lange kann das Land für den zermürbenden Kampf genug Soldaten aufbringen?

„Die Stärke der ukrainischen Armee wird häufig unterschätzt“, sagt Wolfgang Richter, Oberst a. D. der Bundeswehr, der für die Stiftung Wissenschaft und Politik zu militärischen Fragen forscht. Er er­in­nert daran, dass die Friedensstärke der ukrainischen aktiven Streitkräfte bei 250.000 Mann lag, wenn man die Nationalgarde mit einrechnet, die, anders als die Streitkräfte, formell dem ukrainischen Innenministerium unterstellt ist. „Die Ukraine hat die zweitstärkste Ar­mee Europas,“ sagt Richter.

Hinzu kommt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – anders als Wladimir Putin in Russland – unmittelbar nach Beginn der Invasion im Fe­bruar die allgemeine Mobilmachung an­geordnet hat. Damit können die ukrainischen Streitkräfte auf bis zu 900.000 Reservisten zurückgreifen, auch wenn diese nur nach und nach gefechtsfähig gemacht werden können.

Truppenstärke steht nicht (mehr) nur auf dem Papier

Gegen Russland kämpfen zudem Freiwillige aus dem Ausland, deren Zahl sich nicht konkret er­mitteln lässt. Auch aus dem Inland ha­ben sich viele Zivilisten freiwillig der ortsgebundenen Territorialverteidigung zur Verfügung gestellt. Das wiederum er­möglicht es der Armee und der Nationalgarde, Posten in größerer Entfernung von der Front zu verlassen und einen großen Teil der professionellen Soldaten im Kampf einzusetzen.

Entscheidend ist, dass die ukrainischen Truppenzahlen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern tatsächlich an der Front die Stellung halten. Das war 2014 beim russischen Angriff auf den Donbass noch anders. „Damals haben nur 6000 von etwa 180.000 Soldaten der Ukraine gekämpft, ein Teil ist zu den Russen und Separatisten übergelaufen,“ sagt Wolfgang Richter. „Den Widerstand haben vor allem Freiwilligenbataillone ge­leistet.“

Das ist dieses Mal anders – eine Front in der aktuellen Länge wäre mit Freiwil­ligen auch nicht zu halten. Dass es der Ukraine gelang, den Vormarsch der Russen zu stoppen und einige Gebiete zu­rückzuerobern, hat zu Verlusten auf beiden Seiten geführt. Richter schätzt die Zahl der gefallenen Ukrainer auf bisher etwa 12.000. „Hinzu kommt das Dreifache an Verwundeten.“ Viele davon kehren auf absehbare Zeit nicht mehr an die Front zurück.

Einsatzpausen dank Rotation

Um sie zu ersetzen, stehen Reservisten bereit, von denen viele im jahrelangen Stellungskrieg im Donbass schon Kriegserfahrung gesammelt ha­ben. Der Ukraine hilft es zudem, dass der Westen des Landes von russischen An­griffen mittlerweile weitgehend verschont ist. Dort, im Kommando West, wird der Truppennachschub auf den Einsatz vorbereitet.

Auch wenn der Ukraine im Osten des Landes zuletzt größere Rückeroberungen gelungen sind, ein großer Teil der Front im Süden des Landes verschiebt sich seit Monaten nicht oder nur wenig. Russen und Ukrainer stehen sich in einem Zermürbungskampf gegenüber. Die Ukraine hat ein Kräfteverhältnis hergestellt, dass es ihr vielerorts erlaubt, den eigenen Truppen über eine Rotation Pausen zu verschaffen.

Das stärkt die Moral, die oh­nehin – auch nach über einem halben Jahr Krieg – hoch ist, und hilft auch bei der Mobilisierung von Reservisten, be­richtet Julia Friedrich, Forscherin am Global Public Policy Institute: „Es gibt Anekdoten, dass manche in Odessa am Strand rekrutiert wurden. Andernorts wiederum gibt es Schlangen vor den Re­krutierungsbüros.“

Für Friedrich, die bis Februar selbst in Kiew gelebt hat, ist es bemerkenswert, wie viel Unterstützung die Armee aus der ukrainischen Gesellschaft erfährt. Spenden, aber auch vor Ort gekochtes Essen, helfen der Armee durchzuhalten. „Auch diese Menschen tragen zum Kampf bei“, sagt Friedrich, die nicht damit rechnet, dass die Moral der Ukrainer bald zusammenbricht. „Die Ukraine muss standhalten, wenn sie nicht unter russischer Ok­kupation leben will. Und das Land hat gesehen, was das bedeutet.“

Auch bei der Mannstärke (die laut Friedrich auch aus 5000 Frauen an der Front besteht), kann die Ukraine auf in­ternationale Unterstützung zählen. Al­lein die Regierung Großbritanniens hat versprochen, mehrere Tausend Soldaten zu trainieren. Wolfgang Richter und Julia Friedrich sind sich einig, am Personal wird es der Ukraine in diesem Krieg nicht mangeln – auch wenn er noch lange Zeit andauern wird. Die Herausforderung wird laut Richter, für die Befreiung der besetzten Gebiete in umkämpften Räumen Überzahl schaffen zu können.

Und mit einem Mangel hat die Ukraine zu kämpfen, sagt Richter: „Zum Problem wird die Knappheit an Munition. Die Ukraine braucht mehrere 100.000 Schuss Munition für eine Vielzahl unterschiedlicher Kaliber, die sie derzeit einsetzt.“ Zu einer Eigenproduktion sei das Land aber nicht in der Lage, auch der Westen verfolge noch keine Massenproduktion. Irgendwann werden die Lager leer sein. Dann gilt: „Logistik ist die begrenzende Ressource.“