Russischer Angriffskrieg : Australien liefert der Ukraine „Bushmaster“

Zwei Bushmaster am Donnerstag auf dem Militärflughafen Amberley in Queensland Bild: AP

Nach einer Anfrage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Australien am Freitag die ersten Bushmaster-Panzerfahrzeuge auf den Weg in die Ukraine gebracht. Drei der umgerechnet 1,7 Millionen Euro teuren Truppentransporter wurden auf dem Militärflughafen Amberley in Queensland in ein militärisches Transportflugzeug geladen. Die olivgrünen Panzerfahrzeuge waren laut Verteidigungsminister Peter Dutton an der Seite mit ukrainischen Flaggen und den Worten „Vereint mit der Ukraine“ in Englisch und Ukrainisch bemalt. Damit wolle Australien seine Unterstützung für die Regierung und das Volk der Ukraine ausdrücken, sagte Dutton bei der Verladung der Fahrzeuge. Der ukrainische Botschafter Vasyl Myroshnychenko bedankte sich bei Australien für die schnelle Beantwortung der Anfrage und die Panzerfahrzeuge, die eine „große Hilfe“ für das ukrainische Militär darstellten.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Insgesamt hat die australische Regierung der Ukraine die Schenkung von 20 dieser vielseitig einsetzbaren Fahrzeuge angekündigt, die nach Angaben von Dutton in den nächsten Tagen nach und nach in die Ukraine gebracht werden sollen. Die Zusage kam kurz nach der Online-Rede des ukrainischen Präsidenten vor dem Parlament in Canberra vor einer Woche, während der er die Regierung direkt darum gebeten hatte, sein Land mit der Lieferung der Bushmaster zu unterstützen. Insgesamt hat Australien der Ukraine damit Verteidigungshilfen von zusammen umgerechnet 113 Millionen Euro zugesagt.

Hinzu kommen fast 45 Millionen Euro an humanitärer Hilfe sowie 70.000 Tonnen Kohle für die ukrainische Energieindustrie. Darüber hinaus hat Australien eigene Sanktionen gegen Russland verhängt. Die australische Regierung werde weitere Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Russland den höchstmöglichen Preis für seine Militäraktionen bezahle, kündigte der Minister an. Er rief Russland auf, seine „grundlose, ungerechte und illegale Invasion“ der Ukraine zu beenden.