Bauarbeiten für Freizeitpark : Warum entweiht die türkische Regierung einen heiligen Ort der Aleviten?

Kanufahrer in der Provinz Tunceli am 28. September Bild: Picture-Alliance

Bisher war das den Aleviten heilige Tal ein abgeschiedener Ort. Doch nach dem Willen der türkischen Regierung soll dort bald ein kommerzieller Freizeitpark eröffnen. Mitte August haben die umstrittenen Bauarbeiten rund um die vierzig Quellen des Munzur-Flusses in Zentralanatolien begonnen. In der vergangenen Woche haben Bagger mit Aushubarbeiten angefangen. Dabei hatte der Gouverneur der Provinz Tunceli, die die Kurden „Dersim“ nennen, der aufgebrachten Bevölkerung kurz zuvor noch versichert, dass keine Bagger auf dem Gelände eingesetzt würden. An dem Projekt ist auch das türkische Ministerium für Umweltschutz und Städtebau beteiligt.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Ginge es nach dem Willen früherer Regierungen, dürfte der Mensch an diesem Ort überhaupt nicht eingreifen. Denn im Jahr 2003, damals war Recep Tayyip Erdogan Ministerpräsident, war das Tal mit den vielen Quellen als Naturschutzpark und „natürliche Schutzzone ersten Grades“ ausgewiesen worden. Bis zu 3500 Meter über dem Meeresspiegel liegen die Berge, in denen die Quellen des Munzur entspringen. Sie speisen kleine Flüsse, die in den Euphrat fließen und in den Persischen Golf münden. Bereits 1971 war das Tal zum Nationalpark erklärt worden. Er ist einer der größten des Landes und der artenreichste mit mehr als 1500 Pflanzenarten, von denen es 227 nur in der Türkei gibt.