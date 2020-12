Türkei im Realitätsschock : Erdogans geschönte Corona-Statistik

Der Lockdown, den Präsident Recep Tayyip Erdogan am 30. November angekündigt hat, kam zu spät. Da hatte der Anstieg der Infektionszahlen bereits Fahrt aufgenommen. Sie sind in den vergangenen zwei Wochen so dramatisch gestiegen, dass die Johns-Hopkins-Universität die Türkei in die Liste der zehn am meisten von Covid-19 betroffenen Länder aufgenommen hat. Dort liegt sie unmittelbar hinter den Vereinigten Staaten, Brasilien und Indien, also Ländern mit ungleich höheren Einwohnerzahlen, auf Rang vier.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Seit dem 26. November weist das Gesundheitsministerium jeden Tag mindestens 30.000 neue positiv getestete Fälle aus. Am vergangenen Montag lag die Zahl bei 32.137 und damit wieder deutlich über den 12.323 in Deutschland und den 14.747 in Großbritannien. Im Zeitraum vom 29. November bis zum 5. Dezember wurden 226.000 neue Fälle gemeldet und damit doppelt so viele wie in Deutschland und in Großbritannien. Die Türkei hat mit 83 Millionen Einwohnern so viele Einwohner wie Deutschland.