Ziel geopolitischer Interessen : Die Tragödie der Arktis

Je schneller das Eis in der Arktis schmilzt, desto größer werden die konkurrierenden Begehrlichkeiten. Man kann an diesem Theater ablesen, wie sich die politischen Interessen verschoben haben.

Schlechtes Theater. Wie will man es sonst nennen, was derzeit in der Arktis aufgeführt wird? Grönland wird zur politischen Weltbühne, weil der amerikanische Präsident seinen Online-Spieltrieb nicht im Griff hat und die Insel nach Monopoly-Art zum Kaufobjekt erklärt. Gleichzeitig zelebriert Island eine Trauerfeier für einen Gletscher, der Opfer des Klimawandels geworden ist, Bundeskanzlerin Merkel kondoliert vor Ort und ist danach von der Schönheit der Natur ganz ergriffen. So enden Dramen: in Schönheit untergehen. Tatsächlich ist die Arktis davon nicht mehr weit entfernt, ökologisch wie politisch.

Erst aber geht das Theater munter weiter. In wenigen Wochen wird von Bremerhaven aus die größte Nordpolarexpedition aller Zeiten in See stechen. Siebzehn Nationen werden an Bord sein, wenn die „Polarstern“ nach Sibirien aufbricht und sich von dort aus, eingefroren im Meereis, mit der Transpolardrift am Nordpol vorbeitreiben lässt, um sich ein Jahr später am anderen Ende – kurz vor Grönland – wieder vom tauenden Eismeer ausspucken zu lassen. So gewaltig ist der Aufwand dafür, logistisch wie im Hinblick auf die erhofften Erkenntnisse, dass man den alten, von Kooperation geprägten Geist im hohen Norden wiederzuerkennen glaubt.

Die nationale Interessenpolitik wächst

Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Wissenschaft draufsteht, aber die Regierungen dahinter ihre geopolitischen Strippen ziehen und eigentlich Wirtschaftsinteressen verfolgen. In der Arktis aber wächst die nationale Interessenpolitik gewissermaßen parallel zum Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Luft und damit zum Klimawandel. Man könnte sogar sagen, so zynisch es klingt, dass das Interesse an den Rohstoffen, an Fischen, an Öl und Gas wächst, je mehr die polare Umwelt zuschanden geht.

Genau das geschieht derzeit in einer erdgeschichtlich beispiellosen Geschwindigkeit. Nirgendwo auf der Welt hinterlässt die Erderwärmung so radikal ihre Spuren: Die Arktis heizt sich zwei- bis dreimal so schnell auf wie die mittleren Breiten. Wo ist da noch natürliche Schönheit, so ist zu fragen, wenn während der Hitzewelle in diesem Juli auf Grönland an einem einzigen Tag elf Milliarden Tonnen Gletschereis wegschmelzen und aschgraues, weiches und mit Schadstoffen belastetes Alteis zum Vorschein kommt?

Vielleicht ist ja die von Deutschland aus koordinierte gemeinsame Nordpolarexpedition mit Russland, Kanada, den Vereinigten Staaten, China, Japan und den europäischen Staaten die letzte Gelegenheit zu einer Annäherung. Die Arktis-Politik war lange geprägt von dem Wunsch nach Bewahrung und Neutralität. Umweltschutz und wirtschaftliche Nachhaltigkeit haben die politische Agenda geprägt. Erst recht nach der Gründung des Arktischen Rates Mitte der neunziger Jahre durch die acht Anrainerstaaten des Nordpolarmeeres. Wie es allerdings heute aussieht, könnte auch das nur Teil des schlechten Theaters sein. Denn in Wirklichkeit hat die ökologische Leichenfledderei im hohen Norden längst begonnen.

Politischer Status bis heute nicht geklärt

Mit jedem Quadratkilometer Eis, das wegschmilzt, treten die nationalen und wirtschaftlichen Begehrlichkeiten deutlicher zutage. Tatsächlich ist der politische Status der Arktis bis heute nicht geklärt. Konkurrierende Gebietsansprüche häufen sich. Russlands Rohstoffministerium reklamiert Milliarden Tonnen Öl und Gas im Wert von dreißig Billionen Dollar unter seinem Festlandsockel im Nordpolarmeer für sich, dazu Nickel-, Kobald-, Bauxit-, Gold- und Diamantvorkommen. Und selbst China, obwohl nicht Arktis-Anrainer, spricht unbekümmert von der neuen „polaren Seidenstraße“, weil sich die eisfreien Tage mit dem Klimawandel vermehren und damit die Nordost- und die Nordwestpassage immer attraktiver werden.

Den Super- und Wirtschaftsmächten, das ist in diesem trüben arktischen Sommer nicht mehr zu übersehen, geht es nur um eines: Wer führt künftig Regie? Als Russland vor zwölf Jahren einen größeren Festlandsockel in der Arktis und damit neue Gebiete nach dem Seerechtsübereinkommen für sich beanspruchte, indem es eine russische Flagge auf dem Meeresboden unterhalb des Nordpols einrammen ließ, da reagierte die damalige dänische Regierung ähnlich wie heute nach dem Kaufangebot aus Washington: Lächerlich, lautete der Kommentar. Tatsächlich jedoch ist hinter den Kulissen in der qua Seerechtsübereinkommen eingesetzten UN-Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels – eigentlich ein Gremium der Geowissenschaften – seit vielen Jahren ein Ringen um neue Gebietsansprüche im Gange.

Die Zahl der Ansprüche auf die arktischen Schätze und militärisch nutzbaren Außenposten nimmt also zu, gelöst aber werden die wenigsten Konflikte. Und schon gar nicht schnell. Man kann an diesem Theater hinter der Bühne die ganze Tragik ablesen, wie sich die politischen Interessen an der Arktis verschoben haben. Plötzlich lassen Staaten Weitsicht erkennen, auf wirtschaftlichem und strategischem Feld allerdings nur, die sich klimapolitisch stets alle Türen nach draußen offen gehalten haben. Die größten Umweltsünder schlüpfen in die Rolle von Trittbrettfahrern des Klimawandels. Mehr Theater geht wirklich nicht.