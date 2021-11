Die SPD und Russland : Klingbeils Freunde

In der SPD soll jetzt neben eine Idealistin des Friedens ein Pragmatiker des Russlandgeschäfts treten. Grüne und FDP dürfen dieser Partei nicht die Außenpolitik überlassen.

Lars Klingbeil wird jetzt wohl neben Saskia Esken SPD-Chef. Das verändert die Balance der Parteispitze. Bisher stand sie links. Klingbeil aber gehört zu den pragmatischen „Seeheimern“. Er fremdelt nicht mit der Bundeswehr, und mit Olaf Scholz kommt er gut aus.

Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass Klingbeils Pragmatismus sich auch auf Russland bezieht, genauer: auf Geschäfte mit Russland. In der SPD gibt es Leute, die solche Geschäfte auch dann noch sachlich sehen, wenn Präsident Wladimir Putin Eroberungskriege führt. Klingbeil suchte und sucht ihre Nähe. Am Anfang seiner Laufbahn arbeitete er für den SPD-Abgeordneten Heino Wiese, der später russischen Stahlbaronen bei ihren Geschäften half und russischer Honorarkonsul wurde. Danach trafen die beiden sich im Kuratorium der deutsch-russischen „Young Leaders“-Konferenz wieder, die vom russischen Energieriesen Gasprom und der russischen Staatsbahn finanziert wurde.

Wichtiger aber ist die Verbindung zum früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder. Klingbeil hat mal in dessen Wahlkreisbüro gearbeitet und nennt ihn seinen „Freund“. Dass Schröder heute im Dienst der russischen Staatskonzerne Nord Stream und Rosneft steht, dass er seinerseits Putin als „Freund“ bezeichnet, auch wenn der in der Ukraine Kesselschlachten schlägt oder in Syrien Fassbomben abwerfen lässt, hat daran nichts geändert. 2017 lud Klingbeil Schröder noch kurz vor der Bundestagswahl zu Veranstaltungen ein, obwohl der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz dessen Geschäfte damals schon missbilligt hatte. Jetzt, 2021, hat er es wieder getan.

Getrübter Blick auf Russland

Und natürlich erhebt auch Klingbeil die bombenfeste Dauerbehauptung seines bezahlten Freundes, die russischen Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 seien keineswegs geopolitische Waffen in Putins Kampf gegen die Ukraine, sondern „Industrieprojekte“ im Dienst deutscher Arbeitsplätze. Als Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, diese alte Geschichte einmal im Bundestag erzählte und Prügel bezog, sprang Klingbeil ihr bei. Zufall oder nicht: Schwesigs Kanzleichef Heiko Geue war vor zwanzig Jahren einer von Gerhard Schröders Redenschreibern – genau zu der Zeit, als auch Klingbeil für Schröder arbeitete. Hier wird ein Gewebe sichtbar, das der SPD die Sicht auf Russland trübt.

Es gibt aber noch ein anderes Wahrnehmungshindernis in dieser Partei. Es ist die Verbindung aus historischem Schuldgefühl gegen Russland und jenem grundsätzlichen Nachkriegspazifismus, welcher der deutschen Linken schon in der alten Bundesrepublik die Sicht auf die Sowjetunion verstellt hat. Hier ist Klingbeil zwar nicht verdächtig. Er stammt aus einer Soldatenfamilie, und er hat öffentlich verlangt, deutsche Soldaten durch bewaffnete Drohnen zu schützen. Das zeigt Courage.

An dieser Stelle aber tritt Saskia Esken aufs Podium. Die gehört zwar nicht zu Putins Pragmatikern, aber sie steht für jene Generation, die schon zu Sowjetzeiten Moskaus nukleare Erpressung nicht erkannt hat. Heute will diese Strömung weniger für Verteidigung ausgeben, und wenn Russland neue Atomwaffen gegen Europa richtet, verdammt sie alles, was wie Gegenwehr aussehen könnte.

Jetzt wollen sich die Pragmatiker des Geschäfts und Idealisten des Friedens also die Führung der SPD teilen. Grüne und FDP dürfen dieser Partei die Außenpolitik nicht überlassen.