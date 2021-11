Aufhebung der Amnestie : Werden die Verbrechen der Franco-Diktatur endlich bestraft?

Aktualisiert am

Verehrer des spanischen Diktators Francisco Franco vor der Kirche vom Heiligen Kreuz im Tal der Gefallenen nahe Madrid. Bild: AFP

Bis heute waren Ermittlungen wegen Verbrechen in der Zeit der Franco-Diktatur in Spanien nicht möglich. Jetzt wagt sich die linke Minderheitsregierung an das Amnestie-Gesetz.