Inzidenz von über 1300 : Slowakei geht in neuen Lockdown

Die Slowakei hat europaweit die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Weil man auch beim Impfen hinterherhinkt, ist die Lage in den Kliniken dramatisch. Nun geht das Land in einen neuen allgemeinen Lockdown.

Die slowakischen Gesundheitsbehörden sprechen von humanitärer Krise: Eine Covid-Intensivstation am Dienstag in Bratislava Bild: AP

Die Slowakei folgt ihrem Nachbarland Österreich und verhängt ab diesem Donnerstag für zwei Wochen einen allgemeinen Lockdown. Das gab der stellvertretende Ministerpräsident Richard Sulík am Mittwoch in Bratislava bekannt. Ausnahmen für Geimpfte gebe es nicht. Offenbleiben sollen die Schulen. Ministerpräsident Eduard Heger erreichte zunächst keinen Konsens in der heterogenen Vier-Parteien-Koalition.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Erfolgreich Druck in Richtung genereller Schließungen machte jedoch Staatspräsidentin Zuzana Čaputová: Es müsse Schluss sein mit dem „Herumeiern“, sagte sie in einer Ansprache am Dienstag, in der sie sich auch das Verbreiten von Falschinformationen scharf kritisierte.

Nur von Kaimaninseln übertroffen

Am Mittwoch überstieg die Zahl der Neuinfektionen in dem Land mit rund 5,5 Millionen Einwohnern erstmals die Zahl von 10.000. Die Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ist bei Weitem die höchste in Europa und wird weltweit nur von den Kaimaninseln übertroffen. Mehr als 3200 Corona-Patienten müssen derzeit stationär behandelt werden, damit ist laut den Gesundheitsbehörden die Schwelle zur humanitären Krise überschritten.

In den slowakischen Krankenhäusern sind offiziellen Angaben zufolge acht von zehn wegen Covid-Erkrankungen behandelten Patienten nicht oder nur unvollständig geimpft. Landesweit sind nur rund 43 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Impfquote liegt in der Europäischen Union bloß in Rumänien und Bulgarien tiefer. Erst zuletzt stieg die Nachfrage nach (Erst-)Impfungen in der Slowakei wieder etwas an.

Die Zurückhaltung der Slowaken beim Impfen dürfte auch damit zu tun haben, dass die Regierung zu Beginn dieses Jahres eine undurchsichtige und widersprüchliche Impfstrategie gefahren hat. Der damalige Ministerpräsident Igor Matovič bestellte auf eigene Faust den in der EU nicht zertifizierten russischen Impfstoff Sputnik, der aber nie eingesetzt wurde. Wegen der Eigenmächtigkeiten des damaligen Regierungschefs kam es im April zur Regierungskrise.

Impfpflicht-Vorstoß als „faschistisch“ bezeichnet

Seither ist der Konservative Eduard Heger Ministerpräsident, sein Parteichef Matovič ist in die zweite Reihe getreten. Außenminister Ivan Korčok sagte damals der F.A.Z., es gebe einen signifikanten Teil in der Bevölkerung, der dem russischen Impfstoff eher vertraue als einem westlichen. Ministerpräsident Heger äußerte zuletzt die Überlegung, eine Impfpflicht für ältere Personen einzuführen, bei denen eine Erkrankung mit Covid-19 ein besonders hohes Risiko darstelle.

Doch die Koalitionspartner konnte er bisher nicht davon überzeugen, maßgebliche Teile der Opposition um den früheren sozialdemokratischen Regierungschef Robert Fico und den Rechtsextremistenführer Marian Kotleba bezeichneten entsprechende Pläne Hegers als „faschistisch“. Im Spätsommer kam es zu wütenden Protesten direkt vor den Toren des Parlaments.

Praktisch alle Intensivbetten in der Slowakei sind derzeit von Personen mit schwerem Covid-Krankheitsverlauf belegt. Gesundheitsminister Vladimír Lengvarský hat sich daher mehrfach für einen allgemeinen Lockdown starkgemacht. Der Druck dazu ist jedoch gestiegen, seit Österreich – an dessen „Lockdown für Ungeimpfte“ Bratislava sich bislang orientiert hatte – Ausgangsbeschränkungen für alle und die Schließung der Geschäfte (außer für die Grundversorgung) und der Gas­tronomie verhängt hat.

In der Slowakei sind zu Beginn dieser Woche bereits verschiedene Einschränkungen im öffentlichen Leben in Kraft getreten, die vor allem ungeimpfte Personen betrafen. Sie durften zahlreiche Geschäfte nicht betreten. Medienberichten zufolge wurden die Einschränkungen allerdings kaum kontrolliert und entsprechend wenig befolgt.