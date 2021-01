Kamala Harris : Vizepräsidentin in Turnschuhen

Auf dem Cover der jüngsten Ausgabe der amerikanischen „Vogue“ ist Kamala Harris zu sehen. Die 56 Jahre alte künftige Vizepräsidentin trägt auf dem Foto einen dunklen Blazer, eine schwarze Hose – und Chucks. Nicht nur ihr Team war wohl davon ausgegangen, dass die Modezeitschrift sich für das zweite Outfit, einen hellblauen Hosenanzug, entscheiden würde. Und so wurde die Titelseite zum Politikum: „Vogue“-Chefin Anna Wintour musste sich vor Kritikern rechtfertigen; die „New York Times“ bezeichnete das Cover als „ziemlich unordentlich“. Der Aufzug sei für die künftige Vizepräsidentin nicht angemessen, hieß es von vielen.

Dabei gelten gerade die Turnschuhe und ihre Nahbarkeit als Markenzeichen von Kamala Harris. Und der grün-rosa Hintergrund des Fotos, den viele als besonders hässlich kritisierten, war eine farbliche Hommage an die Studentinnenverbindung, der Harris an der historisch schwarzen Howard-Universität in Washington angehört hatte. Harris wird die erste Schwarze, die erste Frau und die erste Person mit südostasiatischen Wurzeln im Amt der amerikanischen Vizepräsidentin sein.