Moskaus Scheinreferenden : Putin verhöhnt das Völkerrecht

Russland unter Putin pervertiert die internationale Ordnung und verhöhnt das Völkerrecht. Zwar wird das Recht durchaus nicht selten gebrochen, auch von westlichen Großmächten. Doch gab es in den vergangenen Jahrzehnten kaum solche flagranten Verstöße gegen die vereinbarten Grundsätze des Zusammenlebens der Staaten und damit auch der Menschen wie jetzt durch das Moskauer Regime: Verletzt wird das Gewaltverbot, die territoriale Integrität der Ukraine, ihre staatliche Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes – und damit die Rechte der Menschen.

Von Völkermord über Verbrechen gegen die Menschlichkeit bis zu schweren Kriegsverbrechen reichen die Vorwürfe, die in der jüngeren Geschichte ihresgleichen suchen und schon den Internationalen Strafgerichtshof und nationale Ankläger auf den Plan gerufen haben. Solche Verletzungen internationalen Rechts können nicht hingenommen und müssen gesühnt werden.

Zu bemerken ist freilich auch, dass sich sogar Putin um rechtliche Begründungen bemüht, was er übrigens mit anderen Gewaltherrschern gemein hat. So berief er sich auf das Recht auf Selbstverteidigung, den Schutz eigener Staatsangehöriger im Ausland und rief etwa den Kosovokrieg der NATO als angeblichen Präzedenzfall in Erinnerung.

Putin ergeht sich in Auslöschungsphantasien

Und jetzt hat Russland, wie schon 2014 auf der annektierten Krim, „Referenden“ abhalten lassen, um dem gewaltsamen Gebietserwerb einen legalen Anstrich zu geben. Während also Putin und seine Propagandisten der Ukraine ausdrücklich das Recht absprechen, eine eigene Nation zu sein, und sich in Auslöschungsphantasien ergehen, die teils sogar in die Tat umgesetzt werden, versuchen sie sich andererseits in Begründungen, bedienen völkerrechtliche Topoi und wollen durch die Abstimmungen der Welt signalisieren, dass hier Menschen ihr Selbstbestimmungsrecht ausübten.

Doch wer es ernst meint mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, der muss Freiheit walten lassen. Es ist Sache der Ukraine, über ihr Schicksal zu bestimmen. Das schließt übrigens Gebietswechsel nicht aus. In freier Entscheidung und im Rahmen der internationalen Ordnung.

So wichtig Grenzen sind, sie werden von Menschen gezogen. Der Bestand von Staaten ist ein wesentlicher Pfeiler gerade der Nachkriegsordnung. Aber kein Volk lässt sich auf Dauer gegen seinen Willen in einem staatlichen Gebilde halten. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten, aber auch die Trennung von Tschechen und Slowaken sind Beispiele friedlichen Wandels auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts.

Ermordung und Vertreibung

Dieses Recht ist natürlich nicht mit einem Recht auf Sezession gleichzusetzen, gleichsam einem Anspruch auf Abspaltung aus einem bestehenden Staatsverband. Das Selbstbestimmungsrecht kann sich auch in Autonomieregelungen zeigen. Entscheidend ist letztlich die Reaktion der Staatengemeinschaft. Deshalb muss die Reaktion auf Putins Versuche, seinen Landraub zu legitimieren, unmissverständlich sein.

Schon als Russland die Krim annektierte, war insbesondere in Deutschland Erstaunliches zu hören. Sie gehöre ja historisch zu Russland und werde vorwiegend von Russen bewohnt, was die damalige Abstimmung ja nur bestätigt habe. Selbst wenn das historisch und vom Bevölkerungsanteil her zuträfe, ist ein Referendum im Schatten von Panzern nie eine freie Abstimmung. Und auch wenn die Annexion der Krim gewaltsam, aber unblutig verlief, so war sie eine Verhöhnung des Selbstbestimmungsrechts. Es gab nie eine freie Abstimmung und im Übrigen auch keine völkermordartige Unterjochung der Russen dort, die einen Vergleich mit dem Kosovo gerechtfertigt hätten.

Heute gilt das erst recht. Die gezielte Ermordung und Vertreibung von Bewohnern entzieht jeglichem Referendum, das diesen Namen verdient, die Grundlage. Es handelt sich um Staatsgebiet der Ukraine, das sich Russland einverleiben will. Ohne den Willen der betroffenen Menschen und Völker darf es heutzutage keine Gebietsveränderungen mehr geben. Das lernt Russland auch noch auf andere Weise. Auch den Völkern innerhalb seines Staates steht das Selbstbestimmungsrecht zu. Auch sie dürfen nicht geknechtet werden. Die Unruhen nach Putins Mobilmachung sind womöglich nur Vorboten eines neuerlichen Siegeszugs des Selbstbestimmungsrechts.

Der von Putin gerne bemühte Kosovokrieg oder die teils zu Recht kritisierten militärischen Interventionen Amerikas hatten gerade keine Annexionen und die Errichtung von Fremdherrschaft zum Ziel. Wenn (nicht nur) Putins Reich zu bröckeln beginnt, dann letztlich deshalb, weil Selbstbestimmung und demokratischer Wille langfristig stärker sind als Waffen.