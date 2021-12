Keine Stabilisierung in Libyen : An die Wahl glaubt keiner mehr

Libyer halten am 17. Februar Landesfahnen hoch, während sie den 10. Jahrestag des Arabischen Frühlings in Libyen feiern Bild: dpa

Die Kandidatenliste ist noch nicht offiziell gebilligt, Wahlzettel sind noch nicht gedruckt, der Wahlkampf hat noch nicht begonnen – und keine Woche mehr bis zum Wahltermin. Eigentlich sollten die Libyer am 24. Dezember über einen neuen Präsidenten abstimmen. Das zerrissene Land sollte einen weiteren Schritt in Richtung Stabilisierung beschreiten.

Dass die Wahl wie geplant stattfindet, daran glaubt längst niemand mehr. Selbst Funktionäre der Wahlkommission hatten schon erklärt, das Vorhaben gehöre der Vergangenheit an. Eine offizielle Ankündigung der Regierung war das aber nicht. Die schwieg auch noch am Wochenende.

Ein Grund mag der Widerwille sein, die schlechte Nachricht einer Bevölkerung zu überbringen, die ohnehin über die Korruption und die dysfunktionalen Institutionen frustriert ist. Vor allem aber ist nicht klar, wie es weitergeht. Machtkämpfe behindern den Wahlprozess. Es droht ein Vakuum, das vor allem jenen nutzt, die kein Interesse an echtem Wandel haben – und das zudem das Risiko neuer Gewaltausbrüche birgt.

Gefallen an der Macht gefunden

Ein Grund für die derzeitige Blockade sind die Ambitionen von Abdul Hamid Dbaiba, dem Chef der Übergangsregierung, die eigentlich den Auftrag hatte, Wahlen zum vereinbarten Termin ins Werk zu setzen. Dbaiba, der von Beginn an im Verdacht stand, er habe es damit nicht sehr eilig, hat Gefallen an der Macht gefunden – und daran, sich an den Fleischtöpfen des ölreichen Staates zu bedienen und sich mit dem Geld Loyalität mächtiger Akteure und Popularität in der Bevölkerung zu erwerben. Jetzt will er entgegen ursprünglicher Schwüre selbst bei der Wahl antreten.

Aber Dbaiba hat mächtige Rivalen, die sich gegen ihn verbündet haben. Es ist ein temporäres Zweckbündnis von Alphatieren: Der frühere Innenminister Fathi Bashaga aus der mächtigen westlibyschen Küstenstadt Misrata zählt unter anderen dazu. Ebenso der dort verhasste ostlibysche Militärführer Chalifa Haftar, der im April 2019 die Macht in Tripolis durch einen schnellen Feldzug übernehmen wollte, der sich allerdings zu einem blutigen Stellungskrieg entwickelt und zu einem komplizierten internationalen Konflikt ausgewachsen hatte. Außerdem Aguila Saleh, der Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Parlament der früheren Gegenregierung in Ostlibyen, der maßgeblich Schuld hat an der Fortschrittsarmut des Wahlprozesses.

Er hatte im Repräsentantenhaus ein umstrittenes Wahlgesetz durchgedrückt, das den Präsidenten mit weitreichenden Befugnissen ausstattet – und es ihm ermöglicht, selbst zu kandidieren, was er auch prompt tat. Auch der frühere libysche Botschafter in Abu Dhabi, Aref Nayed, der als „Mann der Emirate“ gilt, ist Teil der Anti-Dbaiba-Allianz.

Beobachter sehen ein einfaches Kalkül hinter dem Zweckbündnis der Dbaiba-Rivalen: Einer aus ihrem Kreis wird die Wahl schon gewinnen – die anderen bekommen dann wichtige Posten. Wenn da nur nicht Dbaiba wäre, der Geld geschickt einzusetzen weiß. Er hatte sich schon einmal gegen Bashaga und Saleh durchgesetzt, als er unter UN-Vermittlung zum Chef der Übergangsführung bestimmt wurde. Sein Sieg war begleitet von Stimmenkaufvorwürfen.