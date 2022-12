Südchinesisches Meer : Die Philippinen wollen Öl und Gas suchen – auch ohne China

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. wagt sich auf seinem Balanceakt zwischen den Weltmächten an ein schwieriges Thema heran. Im Gespräch mit Journalisten ließ er am Donnerstag anklingen, dass sein Land in den um­strittenen Gewässern des Südchinesischen Meers auch ohne ein Einvernehmen mit China nach Öl und Gas suchen könnte. „Das ist eine wichtige Sache für uns; deshalb müssen wir darum kämpfen und das ausnutzen, falls es dort wirklich Öl gibt“, sagte Marcos.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Beim Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels (der Asiatisch-Pazifischen Wirtschafts­gemeinschaft) in Bangkok hatten die beiden sich dem Außenministerium in Ma­nila zufolge auf die Fortführung der Ge­spräche über eine gemeinsame Ausbeutung der Öl- und Gasvorkommen ge­einigt, die in dem Seegebiet vermutet werden.